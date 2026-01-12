  • Hindi
  • India Hindi
  • Aaj Ka Mausam 12 January 2026 India Weather News Today Rain Imd Alert North India Cold Wave Delhi Temperature Record Winter Updates

Aaj Ka Mausam 12 January: दिल्ली-NCR में ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! 3 डिग्री के नीचे पारा, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

Aaj Ka Mausam India Weather News Today 12 January: देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. जहां उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीत लहर और घने कोहरे ने रफ्तार थाम दी है, वहीं पहाड़ों पर तापमान शून्य से 8 डिग्री नीचे जा चुका है.

Published date india.com Updated: January 12, 2026 8:18 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Aaj Ka Mausam 12 January: दिल्ली-NCR में ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! 3 डिग्री के नीचे पारा, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

Aaj Ka Mausam 12 January: उत्तर भारत के राज्यों में इस समय हाड़ कंपाने वाली ठंड का कहर जारी है. पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक, पारा लगातार गिरता जा रहा है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आगामी कुछ दिनों तक भीषण ठंड और शीत लहर से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है.

देश की राजधानी दिल्ली में इस सीजन की पहली और सबसे तीव्र शीत लहर दर्ज की गई है. दिल्ली के आयानगर में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो इसे शहर का सबसे ठंडा इलाका बनाता है. वहीं, पालम वेधशाला ने पिछले 13 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया.

दिल्ली में येलो अलर्ट जारी

दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.6 डिग्री कम है. दिन के समय भी धूप में वह तेजी नहीं रही और अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है.

राजस्थान और पहाड़ी राज्यों में शून्य से नीचे पारा

राजस्थान के कई जिलों में रात का तापमान शून्य डिग्री से नीचे चला गया है, जिससे खेतों में बर्फ की चादर जम गई है. वहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थिति और भी भयावह है. पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी और आसमान साफ होने के कारण ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों की ओर रुख कर रही हैं, जिससे पंजाब और हरियाणा में भी तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है.

पंजाब और हरियाणा का हाल

पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान औसत से काफी नीचे बना हुआ है. बठिंडा पंजाब का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. अमृतसर, लुधियाना और पटियाला जैसे शहरों में भी पारा 3 से 5 डिग्री के बीच झूल रहा है.

हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. घने कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात पर बुरा प्रभाव पड़ा है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

कश्मीर में ‘चिल्ला-ए-कलां’ का कहर

जम्मू-कश्मीर में शीत लहर अपने चरम पर है. कश्मीर घाटी इस समय ‘चिल्ला-ए-कलां’ के दौर से गुजर रही है. यह 40 दिनों की वह अवधि होती है जब ठंड सबसे अधिक भीषण होती है. श्रीनगर में पारा शून्य से 5.2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया. दक्षिण कश्मीर का शोपियां घाटी का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा, जहां तापमान -8.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि पहलगाम में यह -7.6 डिग्री रहा.

तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट

एक तरफ जहां उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है, वहीं दक्षिण भारत में बारिश का माहौल बना हुआ है. बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के क्षेत्र के कारण चेन्नई और उत्तरी तटीय तमिलनाडु में मौसम बदल गया है. श्रीलंका के तट को पार करने के बाद चक्रवाती सिस्टम अब कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदल रहा है.

चेन्नई के आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक-रुक कर बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने चेन्नई और आसपास के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अगले 12 से 24 घंटों में तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान है.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.