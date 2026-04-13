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आज का मौसम 13 अप्रैल: 11 राज्यों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट, क्या दिल्ली में बरसेंगे बादल? जानें अपने शहर का हाल

Aaj Ka Mausam India Weather News Today 13 April: देश के मौसम में इस समय बड़ा उलटफेर जारी है. जहां उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश से तापमान गिरा है, वहीं दिल्ली-NCR समेत मध्य भारत में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं.

Published date india.com Updated: April 13, 2026 6:41 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
आज का मौसम 13 अप्रैल: 11 राज्यों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट, क्या दिल्ली में बरसेंगे बादल? जानें अपने शहर का हाल

Aaj Ka Mausam 13 April: भारत में अप्रैल के महीने के साथ ही मौसम के मिजाज में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश इस समय दो विपरीत मौसमी परिस्थितियों से जूझ रहा है. एक तरफ जहां उत्तर और उत्तर-पूर्व के कई राज्यों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का तांडव जारी है, वहीं दूसरी ओर मध्य और पश्चिमी भारत के राज्यों में भीषण लू का प्रकोप बढ़ने लगा है.

13 और 14 अप्रैल 2026 के लिए जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, मौसम की यह अनिश्चितता देश के 11 राज्यों को अपनी चपेट में लिए हुए है. उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ है. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, पुलवामा और अनंतनाग सहित कई जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी का अलर्ट है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.

बारिश और आंधी का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में स्थिति और भी गंभीर है, जहां मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है. शिमला, कुल्लू और चंबा जैसे क्षेत्रों में 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों, जैसे उत्तरकाशी और चमोली में भी मध्यम बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने की संभावना है.

दिल्ली के मौसम का हाल

मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में भी राहत की बूंदें गिर सकती हैं. अमृतसर, लुधियाना, अंबाला और पंचकुला जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है. देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सुबह के वक्त तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन दोपहर होते-होते सूरज के तेवर तल्ख हो जाएंगे और तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है.

इन राज्यों में बढ़ेगी लू की तपिश

जहां एक ओर उत्तर में बारिश है, वहीं राजस्थान भीषण गर्मी की चपेट में है. जयपुर, जोधपुर और बीकानेर सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है. यहां फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है और लू का सीधा अलर्ट जारी किया गया है. मध्य प्रदेश में भी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे शहरों में गर्मी का कहर शुरू हो चुका है. यहां आने वाले दिनों में पारा और चढ़ने की उम्मीद है.

यूपी-बिहार का मौसम

उत्तर प्रदेश में मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं. पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है, लेकिन पश्चिमी यूपी और राजधानी लखनऊ सहित वाराणसी, कानपुर और मेरठ जैसे जिलों में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी दी गई है. बिहार में भी पटना और गया समेत कई जिलों में भीषण गर्मी का कहर जारी रहेगा, हालांकि कुछ छिटपुट इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से आंशिक राहत मिल सकती है.

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पूर्व और दक्षिण भारत की स्थिति

पश्चिम बंगाल के कई जिलों, जैसे दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और मालदा में आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा असम, त्रिपुरा और नगालैंड में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

दक्षिण भारत में मौसम मिला-जुला

दक्षिण भारत की ओर रुख करें तो तमिलनाडु में मौसम मिला-जुला बना हुआ है. कन्याकुमारी और पश्चिमी घाट के नजदीकी इलाकों में 13 से 17 अप्रैल के बीच हल्की बारिश हो सकती है. हालांकि, राज्य के शेष हिस्सों, पुडुचेरी और कराईकल में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है.

अप्रैल का यह हफ्ता भारत के लिए मौसमी विविधता भरा है. पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का दौर है, तो मैदानी इलाकों में तपती धूप और लू लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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