Aaj Ka Mausam 14 Aug: दिल्ली-UP समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 80 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानिए आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम

आज का मौसम 14 अगस्त: शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को देश के कई हिस्सों में मानसून का असर काफी तेज रहने वाला है. मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. अगले 12 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. कई जगहों पर बिजली चमकने और ओले गिरने की भी संभावना है. पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा बना हुआ है. ऐसे में लोगों को बाहर निकलने से पहले मौसम का ताजा अपडेट देखने की सलाह दी गई है. मौसम में यह बदलाव बंगाल की खाड़ी और आसपास बने ऊपरी हवा के सिस्टम की वजह से माना जा रहा है.
दिल्ली में 14 अगस्त को दिनभर बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश और आंधी की संभावना है. राजधानी में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी मौसम खराब रहने वाला है. नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा, गोरखपुर, अलीगढ़, झांसी, मुजफ्फरनगर, बहराइच, मिर्जापुर और सोनभद्र समेत कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. यूपी में तेज हवाएं करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. लखनऊ में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 28 डिग्री रहने का अनुमान है. बिहार में पटना समेत कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है. पटना में तापमान 34 और 29 डिग्री रह सकता है.
मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा और कई अन्य जिलों में तेज बारिश की संभावना है. यहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चल सकती हैं. राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, टोंक, भरतपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ समेत कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. झारखंड में रांची, जमशेदपुर, रामगढ़ और कई जिलों में तेज बारिश और आंधी आ सकती है. पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी बारिश का असर रहेगा. समुद्र में जाने वाले मछुआरों को खराब मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम खराब रहने की संभावना है. हिमाचल के मनाली, कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा, मंडी और चंबा जैसे इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और सड़कें बंद होने का खतरा बना हुआ है. उत्तराखंड में नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में तेज बारिश और आंधी की संभावना है. यहां हवा की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में भी बारिश और आंधी का अलर्ट है. श्रीनगर में तापमान 33 और 19 डिग्री के आसपास रह सकता है.
14 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री, मुंबई में 30 डिग्री, चेन्नई में 36 डिग्री और कोलकाता में 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. लखनऊ में 32, पटना में 34, रांची और भोपाल में 27 डिग्री तापमान रहने का अनुमान है. जयपुर में पारा 32 डिग्री तक जा सकता है. शिमला में अधिकतम तापमान करीब 25 डिग्री और नैनीताल में 22 डिग्री रह सकता है. मौसम विभाग ने लोगों को तेज बारिश और हवाओं के दौरान पेड़, बिजली के खंभों और खुले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है. खासकर पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वालों को स्थानीय मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही निकलना चाहिए.
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