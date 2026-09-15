UP-बिहार में झमाझम बारिश, पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा; जानिए आपके इलाके कैसा रहेगा आज का मौसम

आज का मौसम: 15 सितंबर को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 22 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है. कई जगह 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाएं चल सकती हैं.

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UP-बिहार में झमाझम बारिश, पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा (Image: AI)

Aaj Ka Mausam 15 September: मानसून की विदाई से पहले देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. मौसम विभाग ने आज मंगलवार (15 सितंबर,2026) को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 22 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. कई जगहों पर तेज हवा चलने की आशंका है और इसकी रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा भी बताया गया है. वहीं पूर्वी भारत के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है. ऐसे में लोगों को मौसम का अपडेट देखकर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है.

बंगाल की खाड़ी से बढ़ेगा मौसम का असर

मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में चल रही तेज हवाओं का असर पूर्वी भारत के कई राज्यों में देखने को मिल सकता है. असम और आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है. वहीं दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे जुड़े उत्तर विदर्भ के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है. इन मौसम सिस्टम की वजह से कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट भी हो सकती है. किसानों को भी तेज हवा और बारिश को देखते हुए खास सावधानी बरतने की जरूरत है.

दिल्ली, यूपी और बिहार में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में 15 सितंबर को मध्यम से भारी बारिश और आंधी की संभावना है. राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रह सकता है. उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, कानपुर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, मऊ, पीलीभीत, कन्नौज, उन्नाव, अयोध्या, प्रयागराज, देवरिया, बलिया और गोरखपुर समेत कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है. यहां हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है.

लखनऊ में तापमान 33 और 26 डिग्री रह सकता है. बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. पटना, गया, औरंगाबाद, रोहतास, चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर और मुंगेर समेत कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चल सकती है. पटना में तापमान 33 और 27 डिग्री रहने का अनुमान है.

पहाड़ों से पंजाब-राजस्थान तक सावधानी

झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है. झारखंड के रांची, जमशेदपुर, दुमका, पलामू, देवघर, बोकारो और हजारीबाग समेत कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल सकती है. उत्तराखंड में पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में बारिश का अलर्ट है. हिमाचल के कुल्लू, मंडी, किन्नौर, कांगड़ा और चंबा में भी मौसम खराब रह सकता है.

जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में तेज बारिश और आंधी की संभावना है. पहाड़ों पर जाने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है. पंजाब के कई जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा चल सकती है. राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा, टोंक, उदयपुर और डूंगरपुर समेत कई इलाकों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट है. जयपुर में अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 25 डिग्री रह सकता है.

MP, छत्तीसगढ़, बंगाल और महाराष्ट्र में भी बारिश

मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट है. भोपाल में अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 23 डिग्री रहने का अनुमान है. छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, धमतरी और महासमुंद समेत कई इलाकों में तेज बारिश के साथ 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा चल सकती है. ओडिशा में भुवनेश्वर, पुरी, बालासोर और सुंदरगढ़ समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट है.

पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका है. कोलकाता में तापमान 35 और 27 डिग्री रह सकता है. महाराष्ट्र के नासिक, पालघर, ठाणे, धुले और गढ़चिरौली में बारिश हो सकती है, जबकि मुंबई में तापमान 31 और 26 डिग्री रहने का अनुमान है. गुजरात के भी कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.