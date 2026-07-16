Aaj ka Mausam 16 July: इन 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट, दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम, IMD की रिपोर्ट

Aaj kaisa Rahega Mausam 16 July: मौसम विभाग (IMD) ने 22 राज्यों में बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया है. बिहार, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश की संभावना ज्यादा है.

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आज भारत में कैसा रहने वाला है मौसम? Image Source- ANI

Today’s Weather 16 July: देश के कई हिस्सों में कुछ दिनों से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही थी, लेकिन अब मौसम ने फिर करवट ले ली है. बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से और ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट के पास बन रहे कम दबाव के क्षेत्र (लो प्रेशर एरिया) ने मानसून को नई ऊर्जा दे दी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और उत्तरी भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये कम दबाव का क्षेत्र अगले दो दिनों में और मजबूत हो सकता है. इसके उत्तर ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ने की संभावना है. इसी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सिक्किम, असम और पश्चिमी हिमालयी राज्यों में अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं. वहीं, दक्षिण भारत और पश्चिम-मध्य भारत के कई इलाकों में बारिश अपेक्षाकृत कम रहने का अनुमान है.

22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

आईएमडी ने देश के 22 राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. ऐसे में लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है. स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है.

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में मानसून अब फिर से सक्रिय होने जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले सात दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. 17 से 21 जुलाई के बीच कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 19 जुलाई के बाद बारिश की तीव्रता बढ़ने का अनुमान है. तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए किसानों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है.

बिहार में भी मौसम तेजी से बदलने वाला है. 16 से 20 जुलाई तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है, जबकि 18 से 20 जुलाई के बीच कई जिलों में भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है. इसी तरह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश का दौर बना रहेगा. पहाड़ी इलाकों में भारी वर्षा के कारण भूस्खलन और सड़क बाधित होने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं.

झारखंड के लिए स्पेशल अलर्ट जारी

झारखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए भी मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी जारी की है. झारखंड में 18 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है, जबकि जम्मू-कश्मीर में 19 से 21 जुलाई के बीच बारिश का असर और बढ़ सकता है. इन क्षेत्रों में तेज हवाओं और गरज-चमक की भी संभावना जताई गई है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन इससे गर्मी और उमस से ज्यादा राहत नहीं मिली. मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रहने के बावजूद तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है और उमस लोगों को परेशान कर सकती है.