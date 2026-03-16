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Aaj Ka Mausam 16 March: दिल्ली-यूपी समेत 17 राज्यों में बारिश-तूफान की चेतावनी, 75 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Aaj Ka Mausam India Weather News Today 16 March: देश में बढ़ती तपिश के बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित देश के 17 राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है.

पीटीआई फाइल फोटो

Aaj Ka Mausam 16 March: भारत में गर्मी की दस्तक के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 16 मार्च से 19 मार्च 2026 के दौरान उत्तर, पूर्व और मध्य भारत के 17 राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की गंभीर चेतावनी जारी की है.

इस मौसमी बदलाव का सबसे बड़ा कारण पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय वायुमंडलीय दबाव है, जिसके चलते न केवल बारिश होगी बल्कि 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं और तूफान चलने की भी आशंका है. इस अचानक आए बदलाव से तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे तपती गर्मी से अस्थायी राहत तो मिलेगी, लेकिन कृषि और जनजीवन पर इसके प्रतिकूल प्रभाव की भी संभावना है.

इन राज्यों में बारिश-ओलावृष्टि की संभावना

उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों- उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, में मौसम विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने को कहा है. 16 मार्च को पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 50-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना है.

इसी तरह, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 16 से 19 मार्च के बीच बिजली गिरने और भारी ओलावृष्टि का अलर्ट है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित हरियाणा और चंडीगढ़ में 16 से 20 मार्च तक रुक-रुक कर बारिश होने का अनुमान है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 मार्च को मेघ बरस सकते हैं. राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी हिस्सों में धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं.

आकाशीय बिजली गिरने का खतरा

पूर्वी भारत, विशेषकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए मौसम विभाग ने खतरे की घंटी बजाई है. इन क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल संभावना है, जिसके मद्देनजर किसानों को खेतों में न जाने और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

16 और 17 मार्च को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में 70 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने वाले तूफान और ओलों की मार पड़ सकती है. मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 16 से 20 मार्च के बीच हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है.

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महाराष्ट्र और गुजरात का मौसम

महाराष्ट्र और गुजरात में भी मौसम का मिला-जुला असर दिखेगा. गुजरात में 18 और 19 मार्च को बारिश की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में 16 से 19 मार्च के दौरान गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. हालांकि, एक तरफ जहां बारिश का अलर्ट है, वहीं दूसरी ओर विदर्भ, राजस्थान और गुजरात के कुछ जिलों में हीटवेव का प्रकोप भी जारी रह सकता है.

तापमान के पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान 3-5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से गर्मी में तेजी आएगी. मध्य और पूर्वी भारत में भी बारिश के बाद तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की उम्मीद है.