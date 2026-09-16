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विदाई से पहले मानसून ने दिखाया तेवर! दिल्ली-UP समेत इन राज्यों में हो सकती है जोरदार बारिश, जानिए आज आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम

आज का मौसम 16 सितंबर: यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 25 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मौसम बिगड़ सकता है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 16, 2026, 6:36 AM IST
Aaj Ka Mausam 16 September
Aaj Ka Mausam 16 September (Image: AI)

Aaj Ka Mausam: मानसून अब अपने आखिरी चरण में है लेकिन विदाई से पहले एक बार फिर इसने तेवर दिखाया है. मौसम विभाग (IMD) के अलर्ट के अनुसार, आज यानि कि 16 सितंबर को दिल्ली-यूपी समेत कई देशभर में जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक आज बारिश के साथ कई जगह पर तेज आंधी आ सकती है, इस दौरान हवाओं की रफ्तार 80 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रह सकती है.

दिल्ली-UP में बारिश के साथ आंधी

दिल्ली में 16 सितंबर को मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है. हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है. दिल्ली का तापमान 34 डिग्री से 25 डिग्री के आसपास रह सकता है. यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी, सहारनपुर समेत कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है. लखनऊ में अधिकतम 32 से 26 डिग्री रह सकता है.

और पढ़ें: UP-बिहार में झमाझम बारिश, पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा; जानिए आपके इलाके कैसा रहेगा आज का मौसम

बिहार-झारखंड में तेज हवा का असर

बिहार में पटना, गया, बक्सर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर और कई अन्य जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी है. यहां हवा 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है. पटना में तापमान 33 से 26 डिग्री के आसपास रह सकता है. झारखंड के रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर और अन्य इलाकों में भी तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है. रांची में तापमान 30 और 22 डिग्री रह सकता है.

पहाड़ी राज्यों में खास सावधानी

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बारिश के साथ तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड के नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून समेत कई इलाकों में बारिश हो सकती है. हिमाचल के शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और चंबा में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, बारामूला, पुंछ और राजौरी में बारिश और आंधी की संभावना है. पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेना बेहतर रहेगा.

बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तेज हवाएं

पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. यहां हवा 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ओडिशा में भुवनेश्वर, पुरी, सुंदरगढ़ और मयूरभंज समेत कई इलाकों में भारी बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा का अलर्ट है. छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग और महासमुंद समेत कई जगहों पर तेज बारिश और 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा चल सकती है. इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में भी बारिश और आंधी की संभावना है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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