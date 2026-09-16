Aaj Ka Mausam: मानसून अब अपने आखिरी चरण में है लेकिन विदाई से पहले एक बार फिर इसने तेवर दिखाया है. मौसम विभाग (IMD) के अलर्ट के अनुसार, आज यानि कि 16 सितंबर को दिल्ली-यूपी समेत कई देशभर में जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक आज बारिश के साथ कई जगह पर तेज आंधी आ सकती है, इस दौरान हवाओं की रफ्तार 80 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रह सकती है.
दिल्ली में 16 सितंबर को मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है. हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है. दिल्ली का तापमान 34 डिग्री से 25 डिग्री के आसपास रह सकता है. यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी, सहारनपुर समेत कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है. लखनऊ में अधिकतम 32 से 26 डिग्री रह सकता है.
बिहार में पटना, गया, बक्सर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर और कई अन्य जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी है. यहां हवा 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है. पटना में तापमान 33 से 26 डिग्री के आसपास रह सकता है. झारखंड के रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर और अन्य इलाकों में भी तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है. रांची में तापमान 30 और 22 डिग्री रह सकता है.
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बारिश के साथ तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड के नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून समेत कई इलाकों में बारिश हो सकती है. हिमाचल के शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और चंबा में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, बारामूला, पुंछ और राजौरी में बारिश और आंधी की संभावना है. पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेना बेहतर रहेगा.
पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. यहां हवा 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ओडिशा में भुवनेश्वर, पुरी, सुंदरगढ़ और मयूरभंज समेत कई इलाकों में भारी बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा का अलर्ट है. छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग और महासमुंद समेत कई जगहों पर तेज बारिश और 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा चल सकती है. इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में भी बारिश और आंधी की संभावना है.
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