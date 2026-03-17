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Aaj Ka Mausam 17 March 2026 India Weather News Today Rain Alert Delhi Bihar Heatwave Gujarat Rajasthan Update

Aaj Ka Mausam 17 March: गर्मी पर लगा ब्रेक! दिल्ली-UP में फिर बदलेगा मौसम, जानिए आज कहां-कहां है बारिश का अलर्ट

Aaj Ka Mausam India Weather News Today 17 March: एक ओर जहां उत्तर भारत के राज्यों जैसे दिल्ली, बिहार और यूपी में बारिश ने मार्च की गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर गुजरात और राजस्थान के कई जिलों में सूरज के तेवर तल्ख होने लगे हैं.

Aaj Ka Mausam 17 March: भारत में इस साल मौसम के कई रंग एक साथ देखने को मिल रहे हैं. मार्च का महीना, जो आमतौर पर सुहावना होता है, इस बार जून जैसी तपिश दिखा रहा था. लेकिन पिछले दो दिनों से उत्तर भारत के कई राज्यों में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत दी है.

भारतीय मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, आज भी देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा. कहीं भारी बारिश और बर्फबारी के लिए अलर्ट जारी किया गया है, तो कहीं पारा चढ़ने की वजह से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा.

मौसम में अचानक बदलाव की वजह क्या है?

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, इस बदलाव का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है. यह एक ऐसी मौसमी प्रणाली है जो हिमालयी क्षेत्रों और उत्तर-पश्चिमी भारत में बारिश और बर्फबारी लाती है. इस विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

दक्षिण भारत में मानसून के आने से पहले वाली हल्की बारिश का अनुमान है. वहीं बारिश और ठंडी हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी. जिन राज्यों में आज बारिश का मुख्य अलर्ट है, उनमें दिल्ली, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं.

दिल्ली और एनसीआर का मौसम

देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद- में आज का दिन काफी सुकून भरा रहने वाला है. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जो सूरज की सीधी तपिश को रोकेंगे. बीच-बीच में हल्की बूंदाबांदी होने के भी आसार हैं. शाम के समय ठंडी हवाएं चलने से टहलने निकलने वालों के लिए मौसम खुशनुमा रहेगा.

बिहार में रिमझिम बारिश की उम्मीद

बिहार के मैदानी इलाकों में भी मौसम मेहरबान दिख रहा है. गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और औरंगाबाद समेत कई जिलों में रेन अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा रोहतास, बक्सर, भोजपुर और चंपारण जैसे क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. किसान भाइयों के लिए यह बारिश कहीं राहत तो कहीं चिंता का विषय बन सकती है.

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हिमाचल और उत्तराखंड में येलो अलर्ट

पहाड़ों पर मौसम काफी कड़ा रुख अपना रहा है. जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में न केवल भारी बारिश, बल्कि बर्फबारी की भी संभावना है. कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. भारी बारिश के कारण पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन का खतरा रहता है, इसलिए पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

गुजरात में गर्मी का वार

एक तरफ जहां उत्तर भारत भीग रहा है, वहीं गुजरात के कई हिस्सों में सूरज आग उगल रहा है. सूरत, वडोदरा, राजकोट और जामनगर जैसे शहरों में हीटवेव का अलर्ट है. दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है. हालांकि, अहमदाबाद और गांधीनगर में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है, जो तापमान को थोड़ा नियंत्रित कर सकती है.

राजस्थान में बढ़ता पारा

राजस्थान में गर्मी का प्रभाव फिर से बढ़ने वाला है. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर जैसे बड़े शहरों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. मौसम विभाग ने बाड़मेर और अलवर जैसे कुछ इलाकों में हीटवेव की चेतावनी भी दी है. शुष्क हवाएं दिन में गर्मी का अहसास बढ़ाएंगी.