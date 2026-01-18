  • Hindi
Aaj Ka Mausam 18 January: दिल्ली-NCR में ठंड-कोहरे-प्रदूषण का ट्रिपल अटैक, कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो, जानें बाकी राज्यों का हाल

Aaj Ka Mausam India Weather News Today 18 January: दिल्ली-NCR में इन दिनों मौसम की दोहरी मार देखने को मिल रही है, जहां कड़ाके की ठंड के साथ वायु प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है.

Published date: January 18, 2026 8:27 AM IST
Aaj Ka Mausam 18 January: दिल्ली-NCR में ठंड-कोहरे-प्रदूषण का ट्रिपल अटैक, कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो, जानें बाकी राज्यों का हाल

Aaj Ka Mausam 18 January: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और जहरीले स्मॉग का प्रकोप जारी है. देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुदरत और प्रदूषण की दोहरी मार ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. एक ओर जहां पारा गिरने से गलन बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी को पार कर गया है, जिससे लोगों के लिए सांस लेना भी दूभर हो गया है.

दिल्ली की हवा इन दिनों जहरीली हो चुकी है. सुबह के समय कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के खतरनाक स्तर को पार कर गया. आनंद विहार जैसे इलाकों में स्थिति सबसे भयावह रही, जहां AQI 489 दर्ज किया गया. राजधानी के 27 प्रमुख मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता रेड जोन में बनी हुई है.

गैस चैंबर बनी दिल्ली

प्रमुख इलाकों के AQI डेटा पर नजर डालें तो बवाना में 461, अशोक विहार में 459, चांदनी चौक में 463, द्वारका सेक्टर-8 में 473, बुराड़ी में 450 है. इस जहरीली हवा के कारण अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. लोग गले में खराश, आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति बुजुर्गों और बच्चों के लिए अत्यंत घातक है.

सड़कों पर रेंगते वाहन

घने कोहरे के कारण दिल्ली-NCR की सड़कों पर दृश्यता घटकर महज 10 मीटर तक रह गई है. अक्षरधाम, ओखला बर्ड सेंचुरी और नोएडा सेक्टर-62 जैसे इलाकों में धुंध की इतनी मोटी चादर है कि दिन में भी वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है. हाईवे और फ्लाईओवर पर कोहरे के कारण दुर्घटनाओं का अंदेशा बढ़ गया है. मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली का अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. हालांकि 19 जनवरी से तापमान में मामूली बढ़ोत्तरी हो सकती है, लेकिन तत्काल राहत के आसार कम हैं. उत्तर प्रदेश में भी बर्फीली हवाओं के कारण शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है. शाम होते ही गलन इतनी बढ़ जाती है कि लोग ठिठुरने को मजबूर हैं.

पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों पर असर

पहाड़ी राज्यों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. जम्मू-कश्मीर में भी ठंड का सितम जारी है. पहलगाम में न्यूनतम तापमान -2.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है. पहाड़ों से आ रही इन ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों में कंपकंपी बढ़ा दी है.

दिल्ली-NCR फिलहाल एक गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति से गुजर रहा है. कोहरा और प्रदूषण मिलकर एक ऐसा घातक स्मॉग बना रहे हैं जो न केवल यातायात बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी चुनौती है.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं

