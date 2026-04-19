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Aaj Ka Mausam 19 April: कहीं आसमान से बरसेगी आग, कहीं बारिश-आंधी की चेतावनी! दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम? जानिए

Aaj Ka Mausam India Weather News Today 19 April: एक तरफ उत्तर भारत में कई राज्य गर्मी और लू की तपिश झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर और दक्षिण के कई राज्यों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है.

Published date india.com Updated: April 19, 2026 7:36 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
पढ़िए कैसा है आज का मौसम
पढ़िए कैसा है आज का मौसम

Aaj Ka Mausam 19 April: भारत में मौसम का मिजाज इन दिनों खूब बदल रहा है. एक तरफ जहां उत्तर और मध्य भारत के कई राज्य भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की फुहारें राहत लेकर आ रही हैं.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, आज यानी रविवार (19 अप्रैल 2026) से लेकर अगले कुछ दिनों तक देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के दो चरम रूप देखने को मिलेंगे.

गर्मी और लू का प्रकोप

देश के मैदानी इलाकों में सूरज के तेवर तीखे हो गए हैं. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए लू का अलर्ट जारी किया है. 19 से 22 अप्रैल के बीच इन राज्यों में पारा 40°C से 45°C के बीच रहने का अनुमान है.

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम

राजधानी में हालिया बारिश के बाद अब उमस ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है. 19 से 21 अप्रैल तक आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 37°C से 41°C तक जा सकता है, जो इस सीजन के सामान्य औसत से काफी अधिक है.

उत्तर प्रदेश में आसमान से बरसेगी आग!

यूपी में गर्मी का डबल अटैक देखने को मिल रहा है. वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर और गोरखपुर जैसे पूर्वी जिलों में भीषण लू चलने की संभावना है. हालांकि, पश्चिमी यूपी के मेरठ और नोएडा जैसे शहरों में मौसम में मामूली बदलाव की उम्मीद है, लेकिन राहत के संकेत कम ही हैं.

राजस्थान में गर्मी से बुरा हाल

राजस्थान में गर्मी अब जानलेवा स्तर की ओर बढ़ रही है. बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे पश्चिमी जिलों में 21-22 अप्रैल को लू का भारी असर रहेगा. जयपुर और कोटा में भी तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच सकता है. यहां बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा.

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इन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि

गर्मी के इस सितम के बीच, IMD ने 13 राज्यों में बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई है. पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण के कुछ हिस्सों में मानसून पूर्व की गतिविधियों के कारण मौसम सुहावना बना रहेगा. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में 19 से 22 अप्रैल तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा. कुछ दुर्गम इलाकों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है.

मध्य महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटें पड़ सकते हैं. इस दौरान 30 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे तापमान में कुछ समय के लिए गिरावट आएगी.

बिहार और बंगाल में भी बारिश की संभावना

बिहार के पटना, गया और भागलपुर में बादल छाए रहने और बिजली कड़कने के साथ बारिश की उम्मीद है. पश्चिम बंगाल में भी छिटपुट वर्षा से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है.

पहाड़ी राज्यों का हाल

पहाड़ों पर मौसम फिलहाल मिला-जुला रहने वाला है. जम्मू-कश्मीर में बारिश की संभावना बनी हुई है, जो पर्यटन के लिहाज से सुखद है. वहीं, उत्तराखंड में 19 अप्रैल के बाद मौसम स्थिर होने की उम्मीद है. देहरादून और नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों पर आसमान साफ रहेगा और तापमान सामान्य बना रहेगा, जिससे चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल खराब मौसम का सामना नहीं करना पड़ेगा.

अगले 72 घंटे देश के बड़े हिस्से के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. एक ओर जहां ओलावृष्टि और तेज हवाएं फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वहीं लू के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है. मौसम विभाग ने सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीधे धूप में निकलने से बचें, अधिक से अधिक पानी पिएं.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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