Aaj Ka Mausam: यूपी-दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर भी बढ़ी मुश्किल

Aaj Ka Mausam: देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय बना हुआ है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक 19 अगस्त को उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और मध्य भारत के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है. खासतौर पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है.
मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त को झारखंड और उससे सटे गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर बना डिप्रेशन पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा था. इसके अगले 24 घंटे में कमजोर होकर निम्न दबाव क्षेत्र में बदलने की संभावना जताई गई थी. इस मौसम प्रणाली का असर आसपास के राज्यों में बारिश के रूप में देखने को मिल रहा है.
दिल्ली-NCR में 19 अगस्त को बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. IMD ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 19 अगस्त को बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है. राजधानी में बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश होने से उमस से राहत मिल सकती है. हालांकि बारिश के दौरान सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी बढ़ सकती है.
उत्तर प्रदेश में भी मौसम सक्रिय रहने वाला है. IMD के मुताबिक पश्चिमी यूपी में 18-19 अगस्त को बारिश जारी रह सकती है, जबकि पूर्वी यूपी में 18 अगस्त से 23 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. दक्षिण-पूर्वी यूपी में 19 अगस्त को बहुत भारी बारिश का खतरा भी जताया गया है. यूपी में बारिश के साथ कुछ जगहों पर गरज-चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं. ऐसे में खुले इलाकों, पेड़ों और बिजली के खंभों के आसपास सावधानी बरतने की जरूरत है.
बिहार में 19 अगस्त को छिटपुट बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. IMD ने बिहार में 18 से 24 अगस्त के दौरान कुछ इलाकों में गरज-चमक की संभावना जताई है. वहीं झारखंड में 19 अगस्त तक बारिश और कुछ जगहों पर तेज हवाओं की स्थिति बनी रह सकती है.
मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 18 से 24 अगस्त तक व्यापक बारिश की संभावना है. वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में 18-19 अगस्त को बारिश का दौर रह सकता है. छत्तीसगढ़ में भी 19 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. उत्तराखंड में 18 से 24 अगस्त तक व्यापक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश में 19 से 21 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है. ऐसे में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, सड़क बाधित होने और अचानक जलभराव जैसी परिस्थितियों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है.
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