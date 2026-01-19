By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Aaj Ka Mausam 19 January: कड़ाके की ठंड के साथ बारिश की मार, दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में बिगड़ सकता है मौसम
Aaj Ka Mausam India Weather News Today 19 January: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच अब मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का बड़ा अलर्ट जारी किया है.
Aaj Ka Mausam 19 January: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम जारी है. दिल्ली-एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार और पहाड़ी राज्यों तक जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अब कड़ाके की ठंड के साथ-साथ बारिश भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली है.
आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में गलन वाली ठंड महसूस की जा रही है. सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है.
दिल्ली-एनसीआर का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. हालांकि, शुक्रवार से मौसम में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है, क्योंकि IMD ने दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है. बारिश के बाद प्रदूषण से तो राहत मिल सकती है, लेकिन तापमान में गिरावट आने से ठिठुरन बढ़ जाएगी.
यूपी-बिहार में शीतलहर और भारी कोहरे का अलर्ट
उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ठंड से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है. उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और आगरा में आज शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. शुक्रवार को यूपी के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
वहीं बिहार में पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा सहित कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का कहर जारी है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक धूप न निकलने के कारण दिन के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है.
पहाड़ों पर बर्फबारी-बारिश का पूर्वानुमान
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है. हिमाचल प्रदेश के मनाली, कुल्लू, लाहौल-स्पीति और चंबा जैसे इलाकों में अगले 3 दिनों तक बारिश और हल्की बर्फबारी का अनुमान है. उत्तराखंड के हरिद्वार और नैनीताल जैसे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी, जबकि बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे जा सकता है.
कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ का असर
कश्मीर घाटी में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है. इससे न केवल पर्यटन पर असर पड़ेगा, बल्कि सड़क और हवाई यातायात भी प्रभावित होने की आशंका है.
कहां-कहां बारिश का अनुमान
मौसम विभाग द्वारा जारी हालिया अपडेट के अनुसार, 19 जनवरी से 24 जनवरी के बीच मौसम के कई रंग देखने को मिलेंगे. शुरुआत में यानी 19 से 21 जनवरी तक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इसके बाद मौसम और बिगड़ेगा और 22 जनवरी को मैदानी इलाकों में भी इसका असर दिखेगा, जहां दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है.
सबसे अधिक प्रभाव 23 जनवरी को देखने को मिल सकता है, जब मौसम विभाग ने कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. इसी दौरान उत्तराखंड और दिल्ली सहित आसपास के राज्यों में भी गरज-चमक के साथ हल्की बारिश जारी रहने की उम्मीद है.
अगले एक हफ्ते तक उत्तर भारत के निवासियों को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी. एक तरफ पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं लाएगी, वहीं दूसरी तरफ बारिश के कारण नमी बढ़ने से ठंड और अधिक महसूस होगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें