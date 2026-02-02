  • Hindi
Aaj Ka Mausam 2 February: उत्तर भारत में मौसम बनेगा मुसीबत! कहीं झमाझम बारिश, कहीं भारी बर्फबारी, दिल्ली-NCR में छाया कोहरा

Aaj Ka Mausam India Weather News Today 2 February: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम तेजी से बदल रहा है.

Published: February 2, 2026 6:30 AM IST
Aaj Ka Mausam 2 February: उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है. दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बादलों का डेरा है और ठंडी हवाओं ने दस्तक दी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 2 और 3 फरवरी को उत्तर भारत के 7 से ज्यादा राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है.

इस बदलाव का मुख्य कारण दो लगातार आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं, जिनका असर हिमालयी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक दिखाई दे रहा है.

इन राज्यों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है. पहाड़ी राज्य जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में 2 और 3 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है. साथ ही 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने का भी खतरा है. मैदानी इलाके यूपी, पंजाब, हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है.

उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ ओले

यूपी में मौसम के दो रंग दिख रहे हैं. कुछ जिलों में जहां घना कोहरा छाया रहेगा, वहीं पश्चिमी और मध्य यूपी में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है. मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी लोगों को सावधान किया है.

मध्य प्रदेश में आंधी और ओलावृष्टि की संभावना

एमपी के ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग समेत कई जिलों जैसे नीमच, गुना, शिवपुरी, दतिया में तेज आंधी के साथ बारिश और ओले गिर सकते हैं. अचानक आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का हाल

यहां 10 फरवरी तक मौसम खराब रहने के आसार हैं. ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है. 4 से 6 फरवरी के बीच थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन 7 फरवरी से दोबारा बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है.

हिमाचल प्रदेश में सैलानियों के चेहरे खिले

हिमाचल में फरवरी की शुरुआत शानदार बर्फबारी से हुई है. शिमला और कुल्लू में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जबकि मनाली में अच्छी बारिश हुई है. इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है, लेकिन कड़ाके की ठंड भी बढ़ गई है.

राजस्थान का बदला मिजाज

राजस्थान के कोटपूतली और बहरोड़ जैसे इलाकों में रविवार से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई है. 2 और 3 फरवरी को पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओले गिरने की संभावना है.

पंजाब और हरियाणा का हाल

पंजाब के लगभग 9 जिलों में बारिश का अनुमान है, जबकि 11 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. हरियाणा में भी पिछले कुछ दिनों में ओलावृष्टि हुई है और आगे भी छिटपुट बारिश जारी रह सकती है.

फरवरी के इस पहले हफ्ते में उत्तर भारत के निवासियों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है. बारिश और ठंडी हवाओं के कारण दिन के तापमान में कमी आएगी. किसानों को सलाह दी गई है कि वे ओलावृष्टि को देखते हुए अपनी फसलों का ध्यान रखें.

