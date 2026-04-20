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Aaj Ka Mausam 20 April: भीषण गर्मी के बीच 15 राज्यों में आंधी-तूफान और भारी बारिश की चेतावनी, जानिए कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम
Aaj Ka Mausam India Weather News Today 20 April: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में भीषण लू का अलर्ट जारी किया है, तो दूसरी तरफ 15 अन्य राज्यों में आंधी के साथ तूफानी बारिश की संभावना जताई है.
Aaj Ka Mausam 20 April: भारत के मौसम में इन दिनों अलग-अलग स्थितियां देखने को मिल रही हैं. एक ओर जहां सूरज की तपिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के लगभग 15 राज्यों में आंधी और तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की है. इस समय उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर तक मौसम के अलग-अलग रंग दिखाई दे रहे हैं.
देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल राहत की उम्मीद कम है. 20 और 21 अप्रैल को यहां उमस भरी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. अधिकतम तापमान 39°C से 41°C के बीच रहने का अनुमान है. हालांकि, आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सुबह के समय 15 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में बहुत मामूली गिरावट महसूस हो सकती है.
उत्तर प्रदेश में लू का रेड अलर्ट
उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में गर्मी जानलेवा स्तर पर पहुंच रही है. वाराणसी, प्रयागराज और बांदा जैसे शहरों में पारा 44°C को पार कर गया है. वाराणसी, जौनपुर, देवरिया और गोरखपुर समेत कई जिलों में 20-21 अप्रैल को लू चलने का अलर्ट है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्सों से आ रही शुष्क पश्चिमी हवाएं उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ा रही हैं. प्रयागराज (44.6°C) वर्तमान में राज्य के सबसे गर्म शहरों में से एक है.
बिहार में चिलचिलाती धूप और तूफान की चेतावनी
बिहार में दोहरी मार पड़ने वाली है. 20 अप्रैल को जहां दोपहर में भीषण धूप और गर्म हवाएं हीटस्ट्रोक का खतरा बढ़ाएंगी, वहीं 23 अप्रैल के लिए विभाग ने 50-70 किमी/घंटा की रफ्तार वाली आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. विशेष रूप से सीमांचल के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
मध्य प्रदेश में बारिश और लू का मिला-जुला असर
मध्य प्रदेश में मौसम के दो छोर नजर आ रहे हैं. बैतूल, खंडवा, खरगोन और छिंदवाड़ा जैसे दक्षिणी जिलों में 20 से 22 अप्रैल के बीच गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. ग्वालियर-चंबल, रीवा और सागर संभागों में तापमान सामान्य से 2°C से 3°C अधिक रहेगा. रतलाम, गुना और पन्ना जैसे जिलों में लू चलने की प्रबल संभावना है.
अन्य राज्यों का हाल
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी राज्यों के मौसम में बदलाव आ रहा है. हिमाचल और उत्तराखंड में 20 से 25 अप्रैल के बीच बर्फबारी और मध्यम बारिश की संभावना है. पंजाब और हरियाणा में भी 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और छिटपुट बारिश के आसार हैं, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है.
दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत
दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 23 अप्रैल तक बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. यहां 50 किमी/घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए नागरिकों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और ढीले सूती कपड़े पहनने की सलाह दी है. साथ ही, जहां बारिश और आंधी का अलर्ट है, वहां किसानों को कटी हुई फसल सुरक्षित स्थानों पर रखने का निर्देश दिया गया है.
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