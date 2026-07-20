Aaj Ka Mausam: इस दिन तक होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट

Aaj Ka Mausam 20 July: देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून एक बार फिर पूरी तरह एक्टिव हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बड़े हिस्से अगले कुछ दिनों तक बारिश की चपेट में रह सकते हैं. सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में देश के करीब 60 से 70 प्रतिशत हिस्से पर घने मॉनसूनी बादल दिखाई दे रहे हैं, जिससे व्यापक बारिश की संभावना और मजबूत हो गई है.
राजधानी दिल्ली में सोमवार (20 जुलाई) से मौसम का मिजाज बदलने की उम्मीद है. तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है, जबकि मंगलवार और बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. बारिश के कारण तापमान में करीब छह डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है. अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. तेज हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे उमस से राहत मिलने की संभावना है.
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के करीब पहुंच चुकी है, जिससे उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं. जम्मू-कश्मीर के ऊपर अत्यधिक ऊंचाई पर बने बेहद ठंडे बादल भी सक्रिय मौसम प्रणाली का संकेत दे रहे हैं. ऐसे बादल अक्सर तेज गरज, बिजली और भारी बारिश जैसी परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश में भी मॉनसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. लखीमपुर खीरी में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि बहराइच, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर और अन्य जिलों में भी अच्छी बारिश हुई. राजधानी लखनऊ में भी दिनभर रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा.
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे से लेकर 22 जुलाई तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है. कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवा चलने का भी खतरा बना रहेगा. लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.
पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मॉनसून की गतिविधियां तेज बनी रहेंगी. लगातार बन रहे बादलों और नमी वाली हवाओं के कारण कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक देश के बड़े हिस्से में मॉनसूनी गतिविधियां मजबूत बनी रहेंगी, इसलिए लोगों को स्थानीय मौसम संबंधी चेतावनियों पर नजर बनाए रखनी चाहिए.
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