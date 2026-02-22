  • Hindi
  • India Hindi
  • Aaj Ka Mausam 22 February 2026 India Weather News Today Delhi Ncr Up Bihar Rain Imd Alert 10 States Snowfall Manali

Aaj Ka Mausam 22 February: देश के कई हिस्सों में बिगड़ेगा मौसम, 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आपके शहर का हाल

Aaj Ka Mausam India Weather News Today 22 February: एक ओर जहां उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में धूप की तपिश बढ़ रही है, वहीं भारतीय मौसम विभाग ने 10 राज्यों के लिए भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

Published date india.com Published: February 22, 2026 10:31 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Aaj Ka Mausam 22 February: देश के कई हिस्सों में बिगड़ेगा मौसम, 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आपके शहर का हाल
सांकेतिक तस्वीर (PTI)

Aaj Ka Mausam 22 February: फरवरी का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है और उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. एक तरफ जहां दिन की तेज धूप गर्मी के आने का अहसास करा रही है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय हवाओं के चलते कई राज्यों में बारिश का दौर फिर से शुरू होने वाला है.

भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 48 से 72 घंटों में देश के 10 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है.

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

आईएमडी के ताजा बुलेटिन के अनुसार, 22 फरवरी से 24 फरवरी 2026 के बीच दक्षिण, उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है. इन क्षेत्रों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है.

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में रविवार को भारी बारिश की संभावना है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी का भी अलर्ट है. छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना में 23 और 24 फरवरी को आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश हो सकती है.

पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश

हिमालयी राज्यों में मौसम सबसे ज्यादा खराब रहने की उम्मीद है. उत्तराखंड में रविवार से अगले तीन दिनों तक नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश का अनुमान है.

वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू और मंडी में बारिश होगी, जबकि मनाली में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है. मनाली का न्यूनतम तापमान गिरकर -10°C तक जा सकता है. जम्मू-कश्मीर में भी रविवार और सोमवार को मौसम काफी ठंडा रहेगा.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम के लिए राहत की खबर है. मौसम विभाग के अनुसार यहां आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है. अधिकतम 28°C और न्यूनतम 14°C रहने का अनुमान है. सुबह के समय हल्का कोहरा रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही तेज धूप खिलेगी.

यूपी-बिहार का हाल

उत्तर प्रदेश और बिहार में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है. यहां दिन में पारा चढ़ेगा और धूप का असर बढ़ेगा. हालांकि, पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और कुशीनगर जैसे जिलों में सुबह के वक्त घना कोहरा देखा गया. पटना और लखनऊ जैसे शहरों में अधिकतम तापमान 29°C तक पहुंचने की संभावना है, जिससे दिन में हल्की गर्मी महसूस होगी.

कहीं बारिश तो कहीं बढ़ता पारा

मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है. भोपाल, जबलपुर और उज्जैन सहित कई जिलों में रविवार से अगले तीन दिनों तक बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है. इसके विपरीत, राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा और जयपुर जैसे शहरों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. यहां सर्दी का असर अब केवल रात के समय ही रह गया है.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.