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Aaj Ka Mausam 22 March: तूफानी हवाओं के साथ होगी मूसलाधार बारिश! दिल्ली-UP समेत 13 राज्यों में IMD का बड़ा अलर्ट

Aaj Ka Mausam India Weather News Today 22 March: देश के मौसम ने एक बार फिर खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया है. मार्च की शुरुआती गर्मी के बाद अब पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी-तूफान और भारी बारिश का संकट मंडरा रहा है.

Published date india.com Updated: March 22, 2026 6:58 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Aaj Ka Mausam 22 March: तूफानी हवाओं के साथ होगी मूसलाधार बारिश! दिल्ली-UP समेत 13 राज्यों में IMD का बड़ा अलर्ट

Aaj Ka Mausam 22 March: मार्च के महीने में जहां सूरज की तपिश पसीने छुड़ाने लगी थी, वहीं अब मौसम ने ऐसी करवट ली है कि पूरा देश अचंभित है. देश के एक बड़े हिस्से में आसमान का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है. चिलचिलाती धूप की जगह अब काले बादलों ने ले ली है और 70 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं किसी बड़े तूफान की आहट दे रही हैं.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 22 मार्च को यूपी, बिहार और दिल्ली समेत 13 राज्यों के लिए आंधी-तूफान, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

क्यों बदला मौसम का मिजाज?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह अचानक आया बदलाव एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के टकराने का परिणाम है. जब पहाड़ों की ठंडी हवाएं और समुद्र की नमी मैदानी इलाकों के गर्म वातावरण से मिलती हैं, तो एक अस्थिर वायुमंडलीय सिस्टम बनता है. यही कारण है कि उत्तर से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक एक साथ गरज-चमक और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है.

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम

देश की राजधानी और आसपास के इलाकों नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में 22 मार्च को मध्यम बारिश के आसार हैं. लक्ष्मी नगर, इंडिया गेट और लाजपत नगर जैसे व्यस्त इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है. हालांकि, इससे प्रदूषण में सुधार होगा और तापमान गिरेगा, लेकिन 40 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं पेड़ों और कमजोर निर्माणों के लिए खतरा बन सकती हैं.

यूपी-बिहार में बिजली गिरने का संकट

पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया और आजमगढ़ जैसे जिलों में स्थिति संवेदनशील है. यहां 60 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है. बिहार में पटना से लेकर भागलपुर तक आकाशीय बिजली का खतरा मंडरा रहा है. प्रशासन ने लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे शरण न लेने की सख्त सलाह दी है.

मध्य प्रदेश का मौसम

मध्य प्रदेश में अब गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर तक, सूरज की तपिश ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया है. वर्तमान में इन प्रमुख शहरों का तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है, जिससे दोपहर के समय लू जैसी स्थिति महसूस होने लगी है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में गर्म हवाओं का प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है, जिससे पारा रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है.

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पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और भूस्खलन

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुदरत का दोहरा प्रहार जारी है. ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान शून्य से नीचे चला गया है. निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जिससे चारधाम यात्रा के मार्गों और अन्य पहाड़ी सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हो सकती है. राजस्थान

खेती-किसानी पर मंडराता खतरा

यह मौसम बदलाव सबसे ज्यादा किसानों के लिए चिंता का विषय है. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं और दलहन की फसलें कटने को तैयार हैं. ऐसे में ओलावृष्टि और तेज हवाएं खड़ी फसलों को बिछा सकती हैं. कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे फिलहाल सिंचाई रोक दें और कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें.

दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत की स्थिति

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में मिक्स्ड वेदर है, कहीं हीटवेव का प्रकोप है तो कहीं गरज के साथ छींटें पड़ रहे हैं. असम और मेघालय में 24 मार्च से स्थिति और बिगड़ने की आशंका है, जहां हवा की रफ्तार 80 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है. झारखंड और ओडिशा बिजली गिरने और 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. अगले 3 से 5 दिनों तक मौसम का यह अस्थिर दौर जारी रहने की संभावना है.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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