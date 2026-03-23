Hindi India Hindi

Aaj Ka Mausam 23 March 2026 India Weather News Today Weather Update North India Delhi Ncr Rain Alert Rajasthan Up Bihar

Aaj Ka Mausam 23 March: दिल्ली-NCR में हल्की बूंदाबांदी, पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, जानें आपके शहर का मौसम

Aaj Ka Mausam India Weather News Today 23 March: उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली.

Aaj Ka Mausam 23 March: मार्च का महीना अपने साथ मौसम के कई रंग लेकर आया है. उत्तर भारत के विशाल भूभाग में सोमवार को प्रकृति के अलग-अलग रूप देखने को मिल सकते हैं. जहां मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश धीरे-धीरे अपने पैर पसार रही है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी सर्दियों की विदाई पूरी तरह से नहीं हुई है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अनुमानों के अनुसार, आने वाले कुछ दिन उत्तर भारत के राज्यों के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरे रहने वाले हैं. देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद जैसे इलाकों में सोमवार (23 मार्च 2026) की सुबह हल्की बारिश के साथ हुई.

दिल्ली-NCR का मौसम

हालांकि, दिल्लीवासियों को दोपहर के समय हल्की गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है. राहत की बात यह है कि सुबह और रात के समय अभी भी एक सुखद ठंडक महसूस की जा रही है. दिन में भी कुछ स्थानीय कारकों की वजह से कहीं-कहीं छिटपुट बूंदाबांदी होगी, जो गर्मी से अस्थायी राहत दे सकती है.

यूपी, बिहार का हाल

उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्रों में पारे का चढ़ना जारी है. दोपहर के समय इन राज्यों में गर्मी का असर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है. इन राज्यों में आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी. विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने के कारण दोपहर की लू जैसी स्थिति से थोड़ी राहत मिल सकती है.

पंजाब और हरियाणा का मौसम

इन राज्यों में मौसम शुष्क बना हुआ है. हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आसमान में हल्के बादल छा सकते हैं. इन कृषि प्रधान राज्यों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर रहने की संभावना है, जो फसलों की कटाई के लिहाज से महत्वपूर्ण समय है.

पहाड़ों पर बर्फबारी

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे शिखर एक बार फिर सफेद चादर ओढ़ने को तैयार हैं. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना जताई गई है. इसके चलते निचले पर्यटन स्थलों जैसे शिमला, मनाली और मसूरी में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी.

Add India.com as a Preferred Source

बादलों के छाए रहने और ठंडी हवाओं के चलने से घाटी क्षेत्रों में ठिठुरन अभी बनी रहेगी. यह बदलाव न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक सुखद अनुभव हो सकता है.

तूफान और भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने आने वाले सप्ताह के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है. 23 मार्च से 26 मार्च के बीच राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश और गरज के साथ तूफान आने की आशंका है. इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो कच्चे मकानों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है.

अन्य राज्यों का हाल

राजस्थान में 23 और 25 मार्च को पूर्वी इलाके में आंधी-तूफान की प्रबल संभावना है. वहीं, 26 मार्च को बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बिहार, झारखंड और ओडिशा में 24 से 28 मार्च के बीच मौसम काफी उग्र रह सकता है. यहां बिजली गिरने और 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.