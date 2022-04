Aaj Ka Mausam: देश के कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी और लू चल रही है जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है. सोमवार की रात में दिल्ली-एनसीआर में धूल भरी आंधी चली, जिससे मंगलवार की सुबह में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. लेकिन दिन का तापमान बढ़ा रहेगा और एक बार फिर से मौसम की तपिश जारी रहेगी. दिल्ली-एनसीआर में आज भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी तो वहीं देश के कई हिस्सों में आज हल्की से भारी बारिश भी हो सकती है. विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों के दौरान गुजरात राज्य और पूर्वी भारत में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी, 27 अप्रैल, 2022 से मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में मौसम में बदलाव शुरू होने की संभावना है.पूर्वोत्तर भारत में आज गरज के साथ बारिश/तूफान के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है.Also Read - Bihar Weather Update: उत्तर बिहार में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश, तीन लोगों की मौत, जानिए कैसा रहेगा मौसम

महाराष्ट्र के 48 घंटों में #heatwave की स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है. उत्तर पश्चिम भारत, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग अगले 48 घंटों में #गर्मी की स्थिति से जूझेंगे. महाराष्ट्र के साथ ही गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और बिहार, झारखंड, ओड़िशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, राजस्थान और दक्षिण हरियाणा में आज भी हीट वेव चलने की आशंका है. मंगलवार से 28 अप्रैल तक इन राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है. Also Read - मां नींबू सस्ता करा दो : महंगाई पर काबू पाने के लिए काशी में दी गई नींबू की बलि

Maharashtra | Heat wave conditions likely over Vidarbha region in next two days, IMD Nagpur deputy director general ML Sahu said on Monday pic.twitter.com/B5ERaOobTW

— ANI (@ANI) April 25, 2022