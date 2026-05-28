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Aaj Ka Mausam: राजधानी दिल्ली को कब मिलेगी भीषण गर्मी से राहत? जानिए मौसम विभाग का अपडेट, 6 से 8 डिग्री तक गिर सकता है तापमान

India Weather Forecast: लू और गर्मी से बेहाल दिल्ली और यूपी को आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया है कि कब से इन राज्यों में तापमान में गिरावट शुरू होगी. जानिए मौसम का हाल.

Written by: Shivendra Rai
Updated: May 28, 2026, 7:05 AM IST
(भीषण गर्मी से उत्तर भारत के राज्य बेहाल हैं, प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(भीषण गर्मी से उत्तर भारत के राज्य बेहाल हैं, प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Aaj 28 May Ka Mausam: भीषण गर्मी से उत्तर भारत के राज्य बेहाल हैं. राजधानी दिल्ली तप रही है. बुधवार, 27 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 28 मई को भी तापमान 44 डिग्री के आस-पास बना रहेगा. IMD ने एक राहत की खबर भी दी है. मौसम विभाग के अनुसार, 29 मई से दिल्ली में तापमान में गिरावट शुरू होगी.

दिल्ली को मिलेगी लू से राहत

लू के थपेड़ों से बेहाल दिल्ली को 29 मई से कुछ राहत मिलने की संभावना है. मौसम विभाग ने बताया है कि 29 मई से गरज के साथ बारिश और आंधी का अनुमान है. मौसम में होने वाला ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण होगा.

और पढ़ें: कब तक जारी रहेगा हीटवेव का कहर? देश के इस बड़े भू-भाग में भीषण गर्मी को लेकर आया IMD का बड़ा अलर्ट

कैसा रहेगा 28 मई का मौसम?

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 28 मई को दिल्ली का आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा. बाद में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे. दिन के समय 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. शाम और रात के दौरान गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

कैसा रहेगा 29 मई का मौसम?

राजधानी दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में 29 मई को मौसम ज्यादा सक्रिय रहने का अनुमान है. 29 मई को पूरे दिन बादल छाए रहेंगे. सुबह और दोपहर के दौरान हल्की बारिश हो सकती है. 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

कैसा रहेगा 30 मई का मौसम?

राजधानी दिल्ली में 30 मई को भी बादल छाए रहने, हल्की बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. 31 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार, 29, 30 और 31 मई को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी.

उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में अगले दो दिन बारिश का आरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां ओलावृष्टि तथा तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान भी है. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जिलों के लिए बारिश का आरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जगहों पर ओलावृष्टि तथा 40-50 किमी प्रति घंटा से लेकर 60 किमी प्रति घंटा तक की गति से हवाएं चलने की संभावना भी है.

उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदलने वाला है

28 मई से उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में बारिश और आंधी को लेकर येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यूपी के गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, ललितपुर. चित्रकूट, फतेहपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, में आंधी और छिटपुट बारिश की संभावना है.

प्रयागराज में लू चल सकती है. बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, खीरी, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, औरेया, कानपुर, फतेहपुर, बांदा, महोबा, झांसी, जालौन, औरेया, इटावा, बलरामपुर, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, महामायानगर, मथुरा जैसे जिलों में आंधी तूफान और बारिश का पूर्वानुमान है.

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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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