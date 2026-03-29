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Aaj Ka Mausam 29 March: बदलेगा मौसम का मिजाज! यूपी-राजस्थान समेत कई राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, क्या दिल्ली में बरसेंगे बादल?

Aaj Ka Mausam India Weather News Today 29 March: दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में मार्च के जाते-जाते मौसम ने करवट ली है, जिससे तपती गर्मी से बड़ी राहत मिली है.

Aaj Ka Mausam 29 March: उत्तर भारत में मार्च का अंत और अप्रैल की शुरुआत इस बार चिलचिलाती धूप के बजाय सुहावने मौसम के साथ होने वाली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमानों के अनुसार, आने वाले कुछ दिन दिल्ली-NCR सहित उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों के लिए राहत भरी खबर लेकर आए हैं.

राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में रविवार का दिन कूल-कूल रहने वाला है. मौसम विभाग ने गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. मार्च के शुरुआती हफ्तों में बढ़ती गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था, लेकिन हालिया पश्चिमी विक्षोभ के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

दिल्ली-NCR में होगी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, आज अधिकतम तापमान 30-32°C और न्यूनतम तापमान 20-22°C के बीच रहने की संभावना है. 30 और 31 मार्च को भी हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. 3 अप्रैल तक गर्मी के तेवर नरम रहेंगे और अधिकतम पारा 32 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की उम्मीद नहीं है.

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का हाल

दिल्ली से सटे राज्यों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है. पंजाब और हरियाणा में 29 और 30 मार्च को गरज-चमक के साथ बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. चंडीगढ़ में भी दो दिनों का अलर्ट है, जहां न्यूनतम तापमान 19°C तक गिर सकता है.

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अपने चरम पर है. जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और अजमेर जैसे संभागों में धूल भरी आंधी के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है. यहां 31 मार्च तक मौसम का यह रौद्र लेकिन ठंडा रूप देखने को मिलेगा.

पहाड़ों पर बर्फबारी और ओलावृष्टि

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पहाड़ी राज्यों में मौसम की स्थिति अधिक गंभीर है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है. जम्मू-कश्मीर में आज ओले पड़ने की संभावना है, जबकि 30 मार्च को भारी बारिश का अलर्ट है.

हिमाचल में 29 और 30 मार्च को बिजली कड़कने और ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड में भी महीने के अंत तक बादलों का डेरा रहेगा और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी संभव है.

उत्तर प्रदेश में होगी बारिश

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 29 से 31 मार्च के बीच आंधी-तूफान के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. वहीं, पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर में मौसम विभाग ने सभी 16 जिलों के लिए अगले पांच दिनों का अलर्ट जारी किया है. यहां बिजली गिरने के साथ मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है.

3 अप्रैल तक उत्तर भारत में लू या भीषण गर्मी की संभावना न के बराबर है. बादलों की आवाजाही और रुक-रुक कर होने वाली बारिश अप्रैल की शुरुआत को काफी खुशनुमा बना देगी. इस बेमौसम बारिश से शहरों में गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन कटी हुई फसलों या खुले में रखे अनाज के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम को देखते हुए सावधानी बरतें.