Aaj Ka Mausam 3 February: यूपी-बिहार में आज बारिश का अलर्ट, दिल्ली-NCR में छाया घना कोहरा, जानें बाकी राज्यों का हाल

Aaj Ka Mausam India Weather News Today 3 February: हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी ने उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ा दी है. दिल्ली में जहां घना कोहरा छा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

Aaj Ka Mausam 3 February: उत्तर भारत में एक बार फिर कुदरत के दोहरे तेवर देखने को मिल रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, इस समय एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं. पहला सिस्टम पहले ही दस्तक दे चुका है, जिसकी वजह से ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है.

वहीं, दूसरा और अधिक शक्तिशाली विक्षोभ 5 फरवरी की रात को पहुंचेगा. इसका सबसे ज्यादा असर 6 और 7 फरवरी को दिखेगा, जब पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने का अनुमान है. पहाड़ों की इस हलचल ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन पैदा कर दी है.

दिल्ली-NCR में कोहरे का सितम

देश की राजधानी दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद आज सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटे रहे. विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है. मौसम विभाग ने आज यानी 3 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

सोमवार को दिनभर चली 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया. हालांकि, दिल्ली में इस सप्ताह बारिश के आसार कम हैं, लेकिन अगले हफ्ते की शुरुआत में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है.

इन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का खतरा

मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के लिए चेतावनी जारी की है कि पूर्वी राजस्थान, दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में न केवल बारिश होगी, बल्कि ओले भी गिर सकते हैं. इससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने की गंभीर आशंका है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट

यूपी में मौसम का मिजाज काफी बिगड़ा हुआ है. मौसम विभाग ने राज्य के 25 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले 24 घंटों में पश्चिमी यूपी के कई जिलों में दिन का तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.

लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार, आज पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी होगी और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. 4 फरवरी से राज्य में फिर से घना कोहरा छाने की उम्मीद है. कानपुर, आगरा, जालौन, औरैया और गोरखपुर जैसे जिलों में आज भारी कोहरा देखा जा रहा है.

बिहार में धुंध और ठंड

बिहार के 19 जिलों में घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है. सोमवार को छपरा में हालात इतने खराब थे कि दृश्यता घटकर लगभग जीरो हो गई थी. पटना मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक कोहरे की स्थिति बनी रहेगी. राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है, जिससे तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा.