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Aaj Ka Mausam 30 March: तूफानी हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, दिल्ली-यूपी समेत 17 राज्यों में आफत बनकर बरसेंगे बादल

Aaj Ka Mausam India Weather News Today 30 March: देश के मौसम में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने वाला है. मौसम विभाग ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक भारी बारिश और तूफानी हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

Aaj Ka Mausam 30 March: भारत के मौसम विभाग (IMD) ने आगामी तीन दिनों के लिए देश के एक बड़े हिस्से में भारी उथल-पुथल की चेतावनी जारी की है. 30 मार्च 2026 से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है, जिससे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के 17 राज्य प्रभावित होंगे.

इस दौरान न केवल मूसलाधार बारिश की संभावना है, बल्कि 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली विनाशकारी हवाएं भी जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर सकती हैं.

बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में 30 और 31 मार्च को सबसे ज्यादा असर दिखने की उम्मीद है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू होगा. विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पूर्वी राजस्थान में 30 मार्च को भारी बारिश के साथ 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की आशंका है.

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों जैसे देहरादून, नैनीताल, चमोली और अल्मोड़ा में भी प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. यहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है. वहीं, जम्मू-कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ओले गिरने की संभावना है, जो खड़ी फसलों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं.

किसानों के लिए आफत बनकर आ रहे बादल

मौसम का यह बिगड़ा स्वरूप किसानों के लिए आफत बनकर आ रहा है. पककर तैयार फसलों पर बारिश और ओलावृष्टि की मार पड़ने से भारी नुकसान हो सकता है. मौसम विभाग ने किसानों को अपनी उपज सुरक्षित करने और खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करने की सलाह दी है.

इसके साथ ही, पहाड़ों की ओर रुख करने वाले पर्यटकों के लिए भी यह समय चुनौतीपूर्ण है. भूस्खलन और सड़कों पर फिसलन की स्थिति बन सकती है, इसलिए यात्रा की योजना मौसम अपडेट देखकर ही बनाने की सलाह दी गई है.

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मध्य और पूर्वी भारत की स्थिति

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच हल्की से मध्यम बारिश और बिजली कड़कने की घटनाएं देखने को मिलेंगी. ग्वालियर, भोपाल और सागर जैसे जिलों में धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. पूर्वी भारत के राज्यों- बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 30 मार्च से 2 अप्रैल के दौरान मौसम काफी आक्रामक रहेगा.

बिहार के पटना, चंपारण और पूर्णिया जैसे जिलों में आकाशीय बिजली का खतरा अधिक है. ओडिशा में अगले पांच दिनों तक लगातार बारिश और 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के साथ ओले गिरने की भी चेतावनी दी गई है.

पश्चिम और दक्षिण भारत का हाल

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में 30 और 31 मार्च को ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है. गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अप्रैल की शुरुआत तक बादलों की आवाजाही और बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी.

दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. केरल में 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके चलने की संभावना है, जिससे तटीय इलाकों में रहने वालों को सावधानी बरतने को कहा गया है.

जिलेवार जानिए मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, मेरठ और झांसी समेत लगभग 19 जिलों में बारिश का अलर्ट है. बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा सहित 18 जिलों में बिजली गिरने की आशंका है. पंजाब के अमृतसर, लुधियाना और हरियाणा के गुरुग्राम और हिसार जैसे प्रमुख शहरों में आंधी-तूफान का असर दिखेगा. असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच भारी वर्षा का अनुमान है.