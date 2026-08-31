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Aaj Ka Mausam 31 August: मानसून ने फिर बदले तेवर, यूपी-बिहार समेत 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

आज 31 अगस्त को मानसून कई राज्यों में सक्रिय रहेगा. यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पहाड़ी राज्यों में बारिश का जोर रह सकता है. कुछ जगह तेज हवाएं, बिजली और भूस्खलन का खतरा है, जबकि दिल्ली में बादल छाए रहेंगे.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 31, 2026, 6:39 AM IST
Aaj Ka Mausam 31 August: मानसून ने फिर बदले तेवर, यूपी-बिहार समेत 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Aaj Ka Mausam: अगस्त के आखिरी दिन देश के कई हिस्सों में मानसून का असर तेज बना हुआ है. आज 31 अगस्त को उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है.

आज छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश का असर देखने को मिल सकता है. वहीं बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी कई जगह बारिश की संभावना है. कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली और तेज हवाओं को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली में आज आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है. IMD के शहर-वार पूर्वानुमान में 31 अगस्त के लिए दिल्ली में करीब 22-36 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान का अनुमान दिया गया है. फिलहाल दिल्ली के कुछ IMD स्टेशन पूर्वानुमान में कोई विशेष चेतावनी नहीं दिखा रहे हैं.

हालांकि, दिल्ली-NCR में मौसम में बदलाव को देखते हुए स्थानीय अपडेट पर नजर रखना जरूरी है. अगले दिन यानी 1 सितंबर को दिल्ली में मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है.

यूपी-बिहार में बारिश का जोर

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश और गरज-चमक का असर रह सकता है. पूर्वी और मध्य यूपी के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. बिहार में भी कई जिलों में मानसूनी गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है.
बारिश के साथ कुछ जगह तेज हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में वाहन चालकों को जलभराव वाले रास्तों पर सावधानी बरतने और गरज-चमक के दौरान खुले मैदानों से बचने की सलाह दी जाती है.

झारखंड और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश

झारखंड आज उन राज्यों में शामिल है जहां भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है.

छत्तीसगढ़ में भी मौसम काफी सक्रिय रहने वाला है. IMD के मुताबिक राज्य में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है. भारी बारिश की स्थिति में निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है.

ओडिशा और बंगाल में भी अलर्ट

ओडिशा में आज बारिश का असर काफी ज्यादा रहने की संभावना है. कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है. पश्चिम बंगाल में भी कई जगह बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है.

पूर्वी भारत के इन इलाकों में लगातार बारिश के कारण नदियों और निचले क्षेत्रों में पानी बढ़ने की स्थिति पर प्रशासन नजर रख सकता है.

पहाड़ों पर बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा

उत्तराखंड में आज भारी बारिश की संभावना है. पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और सड़कें बाधित होने का खतरा बढ़ सकता है. हिमाचल प्रदेश में भी आज कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है.

पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा समेत कई राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी है. ऐसे में पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करना चाहिए.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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