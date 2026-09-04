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Aaj Ka Mausam 4 September: कश्मीर से अरुणाचल, दिल्ली से MP- 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

आज का मौसम 4 सितंबर: मौसम विभाग ने शुक्रवार के मौसम को लेकर पहाड़ से लेकर दिल्ली, UP, बिहार समेत देश के 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Written by: Arun Kumar
Published: September 4, 2026, 7:59 AM IST
Weather Today in India
देश में आज का मौसम (तस्वीर: IANS)
  • मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र एक्टिव
  • J & K, हिमाचल समेत पहाड़ी राज्यों में भी भारी बारिश
  • दिल्ली-NCR समेत मैदानी इलाकों में भी बारिश का अलर्ट
  • दक्षिणी-पश्चिमी हिस्से में सीमित है बारिश

Aaj Ka Mausam: आज शुक्रवार (4 सितंबर 2026) के मौसम की बात करें देश के ज्यादातर हिस्से में भारी बारिश की भविष्यवाणी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत देश के 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है. देश की इस वेदर एजेंसी द्वारा जारी बुलेटिन में बताया है कि उत्तरी मध्य प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है और इसके चलते मध्य प्रदेश और इससे सटे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं. मध्य प्रदेश को आज होने वाली बारिश का मुख्य हॉट स्पॉट बताया गया है.

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में खूब बारिश

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात की जाए तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सो में बारिश का अलर्ट है. IMD ने यहां के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. IMD ने आज सुबह साढ़े 11 बजे तक पूर्वी और पश्चिमी उत्तरी प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की बात कही है, जिससे यहां के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ की भी आशंका जताई गई है.

और पढ़ें: यूपी में आज फिर बरसेंगे बादल, इन 7 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट; IMD ने जारी की चेतावनी

पहाड़ी इलाकों में भी बारिश ही बारिश

उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख की स्थिति पर अगर गौर करें तो यहां भी कमोबेश भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह सामान्य से हल्की बारिश का अनुमान है. उत्तरी मध्य प्रदेश में जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है वह अगले 24 घंटे में पश्चिम-उत्तरपश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और उत्तरी मध्य प्रदेश समेत मध्य भारत और उत्तरी भारत में बारिश की यह संभावना बनी है.

उत्तर-पूर्व में आंधी-बिजली का अलर्ट

उत्तर-पूर्वी भारत में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. यहां अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के साथ-साथ आंधी और बिजली चमकने की आशंका जताई गई है.

पश्चिमी हिस्से में मौसम सामान्य

पश्चिमी भारत में आज कोंकण और गोवा में लगातार व्यापक बारिश के आसार हैं, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में छिटपुट बारिश के ही आसार हैं.

दक्षिण में कहीं-कहीं बारिश

दक्षिण भारत की बात करें तो यहां बारिश के सीमित आसार ही दिख रहे हैं. वैसे तटीय कर्नाटक के हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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