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Aaj Ka Mausam 5 April: दिल्ली-NCR में आज भी बदलेगा मौसम का मिजाज, 18 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

Aaj Ka Mausam India Weather News Today 5 April: देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है.

Aaj Ka Mausam 5 April: पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के मौसम के मिजाज में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में प्रकृति का रौद्र रूप सामने आया है. भीषण आंधी-तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश और भारी ओलावृष्टि ने न केवल जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि खेतों में खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राहत के संकेत फिलहाल कम हैं. उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि का यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक थमता नजर नहीं आ रहा है. विशेष रूप से 7 और 8 अप्रैल को इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अपने चरम पर रहने की संभावना है.

उत्तर भारत में आंधी और बारिश

IMD के मुताबिक, आज यानी 5 अप्रैल 2026 को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान हवाओं की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शनिवार को हुई तबाही के बाद अब 7 और 8 अप्रैल को मौसम के सक्रिय होने की चेतावनी दी गई है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं.

मध्य और पूर्वी भारत में ओलावृष्टि की चेतावनी

7 और 8 अप्रैल के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मौसम का मिजाज काफी बिगड़ सकता है. बिहार में विशेष रूप से 5, 6 और 9 अप्रैल को झमाझम बारिश की संभावना है, जबकि 7-8 अप्रैल को 60 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं और ओले गिरने की आशंका जताई गई है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विदर्भ क्षेत्र में भी बिजली गिरने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत की स्थिति

दक्षिण भारत के राज्यों केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में 5 से 8 अप्रैल के बीच छिटपुट बारिश के संकेत हैं. वहीं, पूर्वोत्तर के असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी चक्रवाती हवाओं के साथ वर्षा का दौर जारी रहेगा.

मध्य प्रदेश में कई जिले प्रभावित

मध्य प्रदेश के ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को हुई भारी ओलावृष्टि ने काफी तबाही मचाई है. विभाग ने आगाह किया है कि 5 अप्रैल तक प्रदेश के कई जिलों में 70 किमी/घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं.

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सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि अप्रैल की शुरुआत में होने वाली भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिली है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक देश के ज्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य या सामान्य से कम बना रहेगा. लू की स्थिति फिलहाल टल गई है, लेकिन यह बेमौसम बारिश कृषि क्षेत्र के लिए एक अभिशाप साबित हो रही है.