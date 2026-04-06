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आज का मौसम 6 अप्रैल: आंधी के साथ गिरेंगे ओले! UP-बिहार समेत 9 राज्यों में IMD का अलर्ट, जानिए दिल्ली-NCR का हाल
Aaj Ka Mausam India Weather News Today 6 April: देशभर में मौसम के बदलते मिजाज ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. दिल्ली से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक मौसम में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं.
Aaj Ka Mausam 6 April: देश के मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. उत्तर भारत से लेकर पूर्वी राज्यों तक, प्रकृति के अलग-अलग रूप दिखाई दे रहे हैं. कहीं लोग तेज धूप और बढ़ती गर्मी से परेशान हैं, तो कहीं अचानक आने वाले आंधी-तूफान और बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.
दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है, जिससे यह साफ है कि आने वाले 48 से 72 घंटे देश के बड़े हिस्से के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं.
दिल्ली-एनसीआर के मौसम का हाल
देश की राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों यानी एनसीआर की बात करें, तो आज यानी सोमवार (6 अप्रैल, 2026) को आसमान काफी हद तक साफ रहने की उम्मीद है. सुबह से ही खिली हुई धूप निकलने के कारण लोगों को हल्की गर्मी का अहसास होगा. आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
बौछारें पड़ने की पूरी संभावना
हालांकि, यह राहत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 8 अप्रैल तक दिल्ली-एनसीआर में मौसम काफी अस्थिर रहेगा. कल यानी 7 अप्रैल और उसके बाद 8 अप्रैल को आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है. इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन उमस का सामना भी करना पड़ सकता है.
उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट
उत्तर प्रदेश में भी मौसम के तेवर काफी कड़े दिखाई दे रहे हैं. राज्य के एक बड़े हिस्से के लिए 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है. राजधानी लखनऊ सहित राज्य के पश्चिमी और मध्य इलाकों में मौसम विभाग ने तीव्र बारिश की चेतावनी जारी की है. सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलंदशहर और फिरोजाबाद जैसे जिलों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है.
किसानों के लिए चिंता का विषय
इसके अलावा बुंदेलखंड और उसके आस-पास के क्षेत्रों जैसे महोबा, झांसी, जालौन और हमीरपुर में भी तेज बारिश और आंधी का असर दिख सकता है. हरदोई और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों में भी मौसम खराब रहने की संभावना है. उत्तर प्रदेश में इस समय हो रही यह बारिश न केवल सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकती है, बल्कि फसलों के लिए भी चिंता का विषय बन सकती है.
बिहार का मौसम
बिहार में एक तरफ जहां राजधानी पटना में पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है और तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ बारिश का खतरा भी मंडरा रहा है. पटना में बढ़ती गर्मी इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में लू जैसी स्थिति बन सकती है, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है.
पटना के साथ-साथ पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, भोजपुर, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जैसे जिलों में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है. ऐसे में बिहार के लोगों को गर्मी और उमस के साथ-साथ अचानक होने वाली बारिश के लिए भी तैयार रहना होगा.
राजस्थान में ओलावृष्टि की चेतावनी
राजस्थान में 6 से 8 अप्रैल के दौरान तूफान, तेज बारिश और ओलावृष्टि की गंभीर चेतावनी दी गई है. आज जोधपुर, बीकानेर और अजमेर जैसे संभागों के साथ-साथ शेखावाटी के इलाकों में तेज हवाओं का दौर शुरू हो सकता है. अनुमान है कि यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलेगी और कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं.
राजस्थान के एक बड़े हिस्से में 7 अप्रैल के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है, जिसमें जयपुर, भरतपुर और कोटा जैसे बड़े संभाग शामिल हैं. किसानों के लिए यह मौसम काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि ओलावृष्टि खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा सकती है. कुल मिलाकर, उत्तर भारत के इन राज्यों में अगले दो-तीन दिन संभलकर रहने की जरूरत है.
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