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आज मौसम का बड़ा अलर्ट: 21 राज्यों में बारिश-आंधी, पहाड़ों पर खतरा; जानें दिल्ली-UP से बिहार तक हाल

आज 9 सितंबर को देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है. IMD ने 21 राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट दिया है. यूपी-बिहार से लेकर पहाड़ी और पूर्वी राज्यों तक मौसम करवट ले सकता है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 9, 2026, 6:37 AM IST
आज मौसम का बड़ा अलर्ट: 21 राज्यों में बारिश-आंधी, पहाड़ों पर खतरा; जानें दिल्ली-UP से बिहार तक हाल

Aaj Ka Mausam: देश के कई राज्यों में बारिश और आंधी का दौर जारी रहने वाला है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 9 सितंबर को उत्तर भारत से लेकर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं की रफ्तार 70-75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है. ऐसे में खुले इलाकों और पेड़ों के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह है.

दिल्ली का मौसम आज कैसा रहेगा? राजधानी के लिए तस्वीर देश के कई बारिश प्रभावित इलाकों से अलग है. IMD के मुताबिक दिल्ली में 9 सितंबर को आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और फिलहाल कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. हालांकि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधि फिर बढ़ सकती है.

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यूपी के इन इलाकों में तेज बारिश

उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है. यूपी के कई जिलों में बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है. गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और आसपास के इलाकों में मौसम पर नजर रखना जरूरी होगा. बिहार में भी कई जिलों में आंधी-बारिश की संभावना जताई गई है.

झारखंड और मध्य में भी बारिश का असर

झारखंड और मध्य भारत में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है. झारखंड के रांची, गुमला, लातेहार, गढ़वा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और जमशेदपुर समेत कई इलाकों में तेज बारिश और हवाओं का असर रह सकता है. मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, खंडवा और कई अन्य जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है.

राजस्थान में आज हर जगह भारी बारिश का अलर्ट नहीं है. IMD के 9 सितंबर के अलर्ट में पश्चिम और पूर्वी राजस्थान के लिए आज कोई चेतावनी नहीं दिखाई गई है, हालांकि मौसम में बदलाव आगे देखने को मिल सकता है. जयपुर में आज तापमान करीब 34 डिग्री अधिकतम और 24 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है.

पहाड़ी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

पहाड़ी राज्यों में भी मौसम पर नजर रखना जरूरी है. उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए भी मौसम गतिविधि बनी रह सकती है. पहाड़ी इलाकों में बारिश के दौरान भूस्खलन और सड़क बाधित होने का जोखिम बढ़ सकता है, इसलिए यात्रा करने वालों को स्थानीय अपडेट जरूर देखना चाहिए.

पूर्वी भारत में बारिश का दौर जारी रह सकता है. पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. बंगाल के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. ओडिशा में भी मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है. वहीं दक्षिणी राज्यों में कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है.

कुल मिलाकर आज 9 सितंबर को मौसम कई राज्यों में अस्थिर रहने वाला है. बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं की स्थिति वाले इलाकों में लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए. खासकर पहाड़ी क्षेत्रों और जलभराव वाले इलाकों में स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी को नजरअंदाज न करें.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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