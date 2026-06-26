Aaj Ka Mausam: सुबह में ठंडी हवा, फिर खिली धूप, क्या दोपहर में होगी बारिश? देखें दिल्ली-NCR सहित इन शहरों के हाल

26 June ko kaisa rahega mausam: चिलचिलाती गर्मी और उमस से परेशान उत्तर भारत के लोगों के लिए आज यानी शुक्रवार, 26 जून 2026 की सुबह काफी राहत लेकर आई. दिल्ली और आसपास के इलाकों, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में सुबह के समय हल्की ठंडी हवाओं के चलने से मौसम सुहावना बना रहा. हालांकि, मानसून की लुकाछिपी के बीच हवा में नमी का स्तर काफी अधिक है, जिससे सूरज ढलने से पहले उमस बढ़ सकती है.
मौसम विभाग (IMD) के दिल्ली-सफदरजंग स्टेशन से जारी किए गए वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, सुबह 05:30 बजे का तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. हवा में आर्द्रता का स्तर 71 % होने की वजह से वास्तविक गर्मी या फील लाइक तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है. सुबह के समय हवा की रफ्तार शांत रही और आसमान में हल्की धुंध देखी गई. आज सूर्योदय सुबह 05:25 बजे हुआ, वहीं, सूर्यास्त शाम को 19:23 बजे होगा.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, हवा में अत्यधिक नमी और दिन चढ़ने के साथ तापमान बढ़ने से स्थानीय स्तर पर गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं. दिल्ली-एनसीआर में आज दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बौछारें पड़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनती दिखाई पड़ रही हैं. इस बारिश से तापमान में गिरावट तो आएगी, लेकिन पानी रुकने के तुरंत बाद उमस भरा माहौल फिर से परेशान कर सकता है.
इस साल मानसून के पैटर्न पर अलनीनो के कमजोर पड़ने और ला-नीना के उभरते प्रभाव का असर साफ देखा जा रहा है. यही वजह है कि देश में कहीं बाढ़ जैसी स्थिति है तो कहीं अभी भी भीषण गर्मी का प्रकोप है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, देश को इस समय दोहरे मौसम का सामना करना पड़ रहा है.
भीषण गर्मी और लू का प्रकोप: मानसून की धीमी रफ्तार के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण से अत्यधिक भीषण लू (Heat Wave to Severe Heat Wave) की स्थिति बनी हुई है, वहीं झारखंड के भी कई हिस्सों में आज लू चलने की चेतावनी दी गई है.
भारी से अत्यंत भारी बारिश: उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ‘भारी से अत्यंत भारी बारिश’ की आशंका है. इसके अलावा बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा और तेलंगाना के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
तेज आंधी और गरज-चमक: बिहार, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 50 से 60 km/h की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है. वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में 40 से 50 km/h की रफ्तार वाली हवाओं के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी है.
समुद्र में उथल-पुथल: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और ओडिशा के तटों के साथ-साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 40 से 65 km/h की तूफानी हवाओं के कारण मछुआरों को गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.
बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की सक्रियता अलग-अलग रूपों में देखी जा रही है:
तटीय और दक्षिण भारत: पणजी, पुडुचेरी, अमिनी देवी और मिनिकॉय जैसे तटीय इलाकों में भारी बादलों की आवाजाही के साथ बारिश का दौर जारी है.
पूर्वोत्तर भारत: गंगटोक और असम के आसपास के पहाड़ी इलाकों में घने बादलों की उपस्थिति बनी हुई है, जिससे यहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
मैदानी इलाके: पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ से लेकर आंशिक बादल छाए रहने तक सीमित रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मानसून के आगे बढ़ने के कारण झमाझम बारिश के आसार बने हुए हैं.
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