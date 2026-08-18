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Aaj ka Mausam: आज जमकर बरसेंगे बादल! दिल्ली में कुछ ऐसा रहेगा मौसम, पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा

Todays Weather: 18 अगस्त को मानसून की सक्रियता के चलते दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है. चलिए आपको बताते हैं आज देश भर में मौसम कैसा रहेगा.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 18, 2026, 6:52 AM IST
Aaj ka Mausam: आज जमकर बरसेंगे बादल! दिल्ली में कुछ ऐसा रहेगा मौसम, पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा
आज कैसा रहने वाला है मौसम? Image Source: AI
  • दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
  • दोनों राज्यों में कई जगह बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.
  • पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश वाले क्षेत्र बन सकते हैं.
  • उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश के साथ भूस्खलन और बिजली गिरने का जोखिम बना हुआ है.

Aaj Ka Mausam: 18 अगस्त को दिल्ली-NCR में बादल छाए रहने और कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है. IMD के पूर्वानुमान में 18 अगस्त को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज बारिश का असर देखने को मिल सकता है.

दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में भी मौसम बदल सकता है. बारिश के दौरान कुछ स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है. IMD के दिल्ली-NCR पोर्टल पर भी दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर समेत आसपास के क्षेत्रों के लिए मौसम और तूफान की चेतावनी बताई गई है.

और पढ़ें: Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR से यूपी-बिहार तक आज रहेगा बारिश का जोर, कई राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर

उत्तर प्रदेश में मानसून की गतिविधियां आज भी बनी रहने वाली हैं. IMD के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 18 अगस्त को बारिश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 17 से 23 अगस्त के बीच बारिश की संभावना है. पूर्वी यूपी में 18 अगस्त तक गरज-चमक की गतिविधियां भी रह सकती हैं.

लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद समेत कई क्षेत्रों में मौसम करवट ले सकता है. बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और यातायात की परेशानी वाले हालात कुछ जगह बन सकते हैं.

बिहार, झारखंड और बंगाल में भी बारिश

पूर्वी भारत में मानसून काफी सक्रिय है. IMD ने बिहार और झारखंड में 17 से 19 अगस्त तक व्यापक बारिश की संभावना जताई है. वहीं गंगीय पश्चिम बंगाल और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी 17 से 23 अगस्त के बीच बारिश का दौर बना रह सकता है.

इस मौसम गतिविधि की एक अहम वजह झारखंड और आसपास बना निम्न दबाव क्षेत्र है. IMD ने इसके प्रभाव से गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तर ओडिशा और झारखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना पहले ही जताई थी.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश

मध्य भारत में भी आज मौसम सक्रिय रहने वाला है. पूर्वी मध्य प्रदेश में 18-19 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है, जबकि छत्तीसगढ़ में 18 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है.

जबलपुर, मंडला, सिवनी, शहडोल, उमरिया और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश होने पर निचले क्षेत्रों में पानी भरने और स्थानीय बाढ़ जैसी स्थिति बनने का खतरा बढ़ सकता है.

पहाड़ों में बारिश से बढ़ी चिंता

उत्तराखंड में 18 से 23 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है. हिमाचल प्रदेश में भी 19 से 23 अगस्त तक भारी बारिश का दौर रह सकता है. उत्तराखंड में 17 से 23 अगस्त तक गरज-चमक और बिजली गिरने की गतिविधियों की संभावना भी बताई गई है.

ऐसे में नैनीताल, पौड़ी, चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और हिमाचल के पहाड़ी जिलों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. लगातार बारिश के दौरान भूस्खलन, सड़क बाधित होने और अचानक जलस्तर बढ़ने का खतरा बना रह सकता है.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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