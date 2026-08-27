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Aaj Ka Mausam 27 August: 85 किमी घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, यूपी-बिहार समेत 26 राज्यों में आंधी-बारिश, जानें दिल्ली का हाल

IMD Weather Update 27 August: यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 26 राज्यों में आज भारी बारिश देखने को मिल सकती है. पहाड़ों में लैंडस्लाइड की चेतावनी है. आइए जानते हैं मौसम पर ताजा अपडेट.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 27, 2026, 6:56 AM IST
Aaj Ka Mausam 27 August: 85 किमी घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, यूपी-बिहार समेत 26 राज्यों में आंधी-बारिश, जानें दिल्ली का हाल
देश के 26 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. (Photo from IANS)
  • मौसम विभाग ने आज 26 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है
  • कई जगहों पर 85 KM प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा तक चल सकती है
  • IMD ने पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी दी
  • नेपाल की बाढ़ से यूपी-बिहार में चिंता बढ़ गई है

आज का मौसम: देशभर में एक्टिव मानसून लगातार तेज हो रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी 27 अगस्त को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत देश के 26 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. कई इलाकों में हवा की रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली और वज्रपात का खतरा रहेगा, वहीं पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन के खतरे को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. चलिए आपको बताते हैं देशभर में आज के मौसम का हाल.

दिल्ली में आज मौसम कैसा रहेगा (Delhi Weather Today)

दिल्ली में आज बारिश और आंधी का अलर्ट है. यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान, राजधानी का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 29 डिग्री रहने का अनुमान है.

और पढ़ें: Aaj Ka Mausam 26 August: आज दिल्ली से राजस्थान और पहाड़ों तक बिगड़ेगा मौसम, बारिश-आंधी का अलर्ट

UP में बारिश और आंधी (UP Weather Update)

वहीं यूपी के गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फर नगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हमीरपुर, सैफई, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, एटा, फर्रुखाबाद, औरैया, रायबरेली, सोनभद्र, प्रयागराज, चंदौली, चित्रकूट, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, झांसी, बिजनौर, ललितपुर, गोरखपुर, आजमगढ़ और शामली में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी है.

बिहार-झारखंड में तेज बारिश (Bihar Aaj Ka Mausam)

बिहार के रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, पटना, गया, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय में बारिश देखने को मिल सकती है. झारखंड के रांची, देवघर, जमशेदपुर, सिमडेगा, दुमका, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, खूंटी, रामगढ़, चतरा और पलामू में 27-28 अगस्त दोनों दिन तेज बारिश और आंधी की चेतावनी है.

राजस्थान और पंजाब दोनों जगह भारी बारिश (Rajasthan Weather Today)

राजस्थान के बीकानेर, कोटा, जयपुर, चुरू, अजमेर, उदयपुर, झालावाड़, भरतपुर, जैसलमेर, जालौर, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, पाली और राजसमंद में आंधी और बारिश का अलर्ट है. वहीं पंजाब में अमृतसर, बठिंडा, चंडीगढ़, लुधियाना, फरीदकोट, फिरोजपुर, होशियारपुर, कपूरथला, संगरूर, जालंधर और मोगा में आज और कल भारी बारिश हो सकती है.

MP तक मानसून का असर (India Monsoon Update)

मध्य प्रदेश के मांडला, होशंगाबाद, सिवनी, खरगोन, सीधी, ग्वालियर, अशोकनगर, उज्जैन, आगर मालवा, मंदसौर, रतलाम, नरसिंहपुर, भोपाल, इंदौर, दतिया और शिवपुरी में भारी बारिश की चेतावनी है. IMD का कहना है पूर्वोत्तर असम और आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. यह अगले 24 घंटे में झारखंड से होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ेगा.

पहाड़ों से लेकर बंगाल तक बारिश (Himachal Weather Update)

उत्तराखंड की बात करें तो पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में बारिश हो सकती है. हिमाचल के कांगड़ा, चंबा, किन्नौर, ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर और सोलन में भी बारिश की चेतावनी है. जम्मू-कश्मीर के जम्मू, किश्तवाड़, पुंछ, कुपवाड़ा, मीरपुर, अनंतनाग, रियासी, गांदरबल, उधमपुर, रामबन और बांदीपोरा में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है.

इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हावड़ा, कोलकाता, अलीपुरद्वार, मालदा, दुर्गापुर, दार्जिलिंग, पुरबा बर्धमान, पश्चिमी मेदिनीपुर, कूचबिहार, बांकुड़ा, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में भारी बारिश का अलर्ट है.

नेपाल की बाढ़ के बाद यूपी-बिहार में बढ़ी चिंता

नेपाल में एक दिन पहले आई भीषण बाढ़ के बाद यूपी और बिहार में प्रशासन अलर्ट पर है. गंडक, नारायणी और कोसी नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है. महाराजगंज और कुशीनगर समेत यूपी और बिहार के संवेदनशील इलाकों में प्रशासन सतर्क है. ऐसे में आज सफर करने से पहले अपने इलाके का मौसम अपडेट जरूर देख लें और भारी बारिश, बिजली या तेज आंधी के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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