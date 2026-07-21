Aaj Ka Mausam: इन राज्यों में बाढ़ का खतरा, दिल्ली-यूपी में बारिश से राहत; जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज मौसम

देशभर में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है. राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू होने वाला है, जबकि दिल्ली, यूपी और बंगाल में तेज बारिश का अलर्ट जारी है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 21, 2026, 6:53 AM IST
Aaj Ka Mausam: इन राज्यों में बाढ़ का खतरा, दिल्ली-यूपी में बारिश से राहत; जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज मौसम
आज देश भर में कैसा रहेगा मौसम? Image Source- ANI

राजस्थान में 23 से 27 जुलाई के बीच मानसून के फिर सक्रिय होने की संभावना है.

दिल्ली-एनसीआर और यूपी में अगले दो दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है.

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पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है.

असम में बाढ़ और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है.

Aaj ka Mausam 21 July: देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर एक्टिव होता दिखाई दे रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है. कहीं ये बारिश लोगों को गर्मी और उमस से राहत देगी, तो कहीं भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति चुनौती बन सकती है.

राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से बारिश की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है. मौसम विभाग का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमीयुक्त हवाओं और सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण प्रदेश में मानसून फिर जोर पकड़ सकता है. खासकर पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना बढ़ गई है. 23 से 27 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे किसानों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली और एनसीआर में बारिश

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी मानसून ने दोबारा दस्तक दे दी है. सुबह के समय कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में भी बारिश का सिलसिला जारी है. बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई और आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है. लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा और अन्य नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. वाराणसी और प्रयागराज के कई घाट जलमग्न हो चुके हैं और कई मंदिरों तक पानी पहुंच गया है, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

पश्चिम बंगाल में भारी बारिश

पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है. खासकर उत्तर बंगाल के पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है. कुछ जिलों में गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है. वहीं, लगातार बारिश का सबसे ज्यादा असर असम में देखने को मिल रहा है. राज्य के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं और हजारों लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना को भी तैनात किया गया है.

जम्मू-कश्मीर में बारिश बनी आफत

जम्मू-कश्मीर में भी बारिश आफत बन गई है. पुंछ जिले के लोरान गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें सात लोगों की जान चली गई. लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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