Aaj Ka Mausam: दिल्ली-लखनऊ और चंडीगढ़ समेत 14 राज्यों में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दिया वेदर अपडेट

देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने रविवार (6 सितंबर 2026) को दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ आंधी की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के मुताबिक, कुछ इलाकों में तेज हवाओं की रफ्तार 60-65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. वहीं, अगले कुछ घंटों के दौरान दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मौसम तेजी से बदलने की संभावना है. इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भी कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. आइए जानते हैं मानसून की मौजूदा स्थिति क्या है? आज आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम? कहां-कहां हो सकती है बारिश?
मौसम विभाग के मुताबिक, समुद्र तल पर मानसून ट्रफ का पश्चिमी सिरा अपनी सामान्य स्थिति के करीब है, जबकि इसका पूर्वी सिरा सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर बना हुआ है. इसके अलावा मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया कमजोर होकर अब उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर लो प्रेशर एरिया में बदल गया है. 5 सितंबर की सुबह 8:30 बजे तक यह स्थिति दर्ज की गई. मौसम विभाग के मुताबिक, यह सिस्टम अगले दो दिनों के दौरान पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा में आगे बढ़ सकता है. इसके अलावा दक्षिण गुजरात से उत्तर बांग्लादेश तक निचले और मध्य क्षोभमंडलीय स्तरों पर भी एक ट्रफ सक्रिय है. वहीं दक्षिण तेलंगाना से गल्फ ऑफ मन्नार तक निचले क्षोभमंडलीय स्तर पर ट्रफ बनी हुई है.
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मौसम विभाग के मुताबिक, 6 सितंबर को देश के 14 राज्यों यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली आंधी चल सकती है.
IMD के मुताबिक, राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है. शनिवार (5 सितंबर) को भी दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई. मौसम विभाग ने आगे भी बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है. दिल्ली के लिए यह बारिश इसलिए भी अहम है, क्योंकि राजधानी इस साल अब तक सामान्य सालाना बारिश का आंकड़ा पार कर चुकी है. यानी मानसून की विदाई से पहले ही दिल्ली को पूरे साल के सामान्य कोटे से ज्यादा पानी मिल चुका है. दिल्ली में आज मैक्सिमम टेपरेंचर 29 डिग्री सेल्सियस जा सकता है. मिनिमम टेंपरेचर 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. वहीं, दिल्ली-NCR के गुरुग्राम, नोएडा समेत बाकी इलाकों में भी बारिश होने के आसार हैं.
Weather Systems, Forecast and Warnings:
❖ The western end of the monsoon trough at mean sea level is near its normal position and eastern end to the north of normal position.
❖ Yesterday’s Well Marked low pressure area over central parts of northern Madhya Pradesh & adjoining… pic.twitter.com/KWwgd3j3qY
— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 5, 2026
उत्तर भारत में खासतौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का असर देखने को मिल सकता है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6-7 सितंबर तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 6-8 सितंबर के दौरान बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं. उत्तराखंड में भी 9 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, आजमगढ़, सोनभद्र, महाराजगंज, मिर्जापुर, बलिया, देवरिया, सिद्धार्थनगर, मोरादाबाद, कानपुर, रामपुर, मैनपुरी, ललितपुर, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, प्रयागराज, गोरखपुर और कुशीनगर शामिल हैं. दूसरी ओर, IMD ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़, नैनीताल,उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, ऋषिकेश, रुद्र प्रयाग और बागेश्वर के लिए बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है.
बिहार में 6 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. पश्चिम बंगाल और सिक्किम के उप-हिमालयी हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां सक्रिय रहने वाली हैं. गंगीय पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में फिर बारिश बढ़ सकती है. बंगाल के हावड़ा, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, दार्जिलिंग, कोलकाता. अलीपुरद्वार, दुर्गापुर और कूचबिहार में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.
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राजस्थान के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं. जयपुर और अलवर में हाल की भारी बारिश से जलभराव और यातायात प्रभावित हुआ है. 6 सितंबर को भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की स्थिति देखने को मिल सकती है. मध्य प्रदेश में भी बारिश का जोर बना हुआ है. IMD ने 6 सितंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश और पूर्वी मध्य प्रदेश में 6 से 8 सितंबर के बीच भारी बारिश की संभावना जताई है.
पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी मौसम खराब रहने वाला है. IMD के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 6-11 सितंबर तक काफी व्यापक से व्यापक बारिश हो सकती है. असम और मेघालय में 6-7 सितंबर और फिर 10-11 सितंबर को बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. अरुणाचल प्रदेश, असम-मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 6-11 सितंबर तक कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही कई जगहों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है.
पश्चिमी भारत की बात करें, तो कोंकण और गोवा में 6-9 सितंबर तक तेज बारिश होने का अनुमान है. 10-11 सितंबर को यहां छिटपुट बारिश जारी रह सकती है. इसके अलावा गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र-कच्छ में 6-11 सितंबर के दौरान छिटपुट से लेकर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, केरल और माहे, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और तेलंगाना में 6-11 सितंबर के दौरान छिटपुट बारिश हो सकती है.
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