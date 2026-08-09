Aaj Kaisa Rahega Mausam: इन राज्यों में आंधी-तूफान का खतरा, दिल्ली-NCR से यूपी-बिहार तक बारिश का अलर्ट

IMD Weather Update 9 August: देश के कई हिस्सों में मानसून एक्टिव है और आज यानी 9 अगस्त को भी बारिश का दौर जारी रहने वाला है. मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज-चमक की चेतावनी जारी की है. कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा भी बना हुआ है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश देखने को मिल सकती है. कई इलाकों में बारिश के दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी. मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं की गति करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में भी बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है. लोगों को जलभराव वाले रास्तों और खुले इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम करवट ले सकता है. मेरठ, हापुड़, नोएडा, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, झांसी, इटावा, फिरोजाबाद और कानपुर में बारिश और आंधी की संभावना है. इसके अलावा सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, बांदा, प्रयागराज, गोरखपुर और देवरिया में भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है.
बिहार के कई हिस्सों में आज बारिश और आंधी का दौर देखने को मिल सकता है. गया, चंपारण, रोहतास, नवादा, बांका, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, बक्सर, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय, सहरसा और सुपौल में मौसम खराब रहने की संभावना है.
झारखंड की बात करें तो रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, खूंटी और दुमका में तेज बारिश हो सकती है. इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है.
पंजाब के होशियारपुर, बठिंडा, कपूरथला, मोहाली, पटियाला, संगरूर, बरनाला, अमृतसर और चंडीगढ़ में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति भी बन सकती है.
राजस्थान में भी मानसून सक्रिय रहेगा. झुंझुनू, सीकर, चूरू, कोटा, जालोर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, टोंक, दौसा और अलवर में बारिश के साथ आंधी की संभावना जताई गई है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें