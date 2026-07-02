Aaj ki Train: 18 नवंबर तक इस रूट पर नहीं चलेंगी ट्रेनें, UP TET एग्जाम के लिए रेलवे का स्पेशल इंतजाम, जानें रेल से जुड़ी ये बड़ी अपडेट

Aaj ki train update: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP TET 2026) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. वहीं दूसरी ओर, दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक मेंटेनेंस के कारण आगामी 18 नवंबर तक कई एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा.

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ट्रेन से जुड़ी ये बड़ी अपडेट

UP TET अभ्यर्थियों के लिए गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी और आजमगढ़ के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 से 4 जुलाई 2026 तक दो पालियों में आयोजित होगी.

चक्रधरपुर रूट पर ब्लॉक पर रेल लाइन मेंटेनेंस के कारण इस रूट पर 18 नवंबर 2026 तक ब्लॉक रहेगा.

पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर

Aaj ki train: भारतीय रेलवे ने यात्रियों और परीक्षार्थियों की सुविधा तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो बड़े अपडेट जारी किए हैं. एक ओर जहां उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली TET परीक्षा के लिए विशेष अनारक्षित ट्रेनें (Unreserved train) चलाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल में एक लंबा ब्लॉक लिया जा रहा है, इस मरम्मत कार्य से कई एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित होंगी.

UP TET के लिए स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP TET 2026) 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 तक चलेगी. इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए रेलवे ने विशेष अनारक्षित (Unreserved) एग्जाम स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का फैसला किया है. यह पहल परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक सुगम और सुरक्षित सफर देने के उद्देश्य से की गई है. ये स्पेशल ट्रेनें उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़ और बलिया के बीच चलाई जाएंगी.

परीक्षा की शिफ्ट: यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी. तय परीक्षा कार्यक्रम की बात करें तो पहले हायर प्राइमरी लेवल (Upper Primary Level) की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसके बाद प्राइमरी लेवल (Primary Level) की परीक्षा कराई जाएगी.

ट्रेन नंबर रूट चलने की तारीख समय और प्रमुख स्टेशन एक्सट्रा लगाए जाने वाले कोच 05031 गोरखपुर से लखनऊ जंक्शन 3 से 5 जुलाई 2026 गोरखपुर से शाम 6:30 बजे रवाना, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, गोंडा, करनैलगंज और बाराबंकी होते हुए रात 12:35 बजे लखनऊ पहुंचेगी कुल 12 अनरिजर्व्डकोच, सामान्य द्वितीय केटेगरी और शयनयान श्रेणी के 10 कोच, एसएलआर के 2 कोच 05032 लखनऊ जंक्शन से गोरखपुर 2 से 4 जुलाई 2026 लखनऊ से रात 1:30 बजे रवाना, बादशाहनगर, बाराबंकी, करनैलगंज, गोंडा, मनकापुर, बस्ती और खलीलाबाद होते हुए सुबह 7:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी कुल 12 अनरिजर्व्ड कोच, सामान्य द्वितीय श्रेणी और शयनयान श्रेणी के 10 कोच, एसएलआर के 2 कोच 05149 वाराणसी सिटी से गोरखपुर 1 से 3 जुलाई 2026 वाराणसी सिटी से शाम 7:30 बजे रवाना, औड़िहार, जखनिया, मऊ, बेल्थरा रोड, सलेमपुर, भटनी, देवरिया सदर और चौरीचौरा होते हुए रात 1 बजे गोरखपुर पहुंचेगी कुल 14 अनरिजर्व्ड कोच, सामान्य द्वितीय श्रेणी और शयनयान श्रेणी के 12 कोच, एसएलआर के 2 कोच 05150 गोरखपुर से वाराणसी सिटी 2 से 4 जुलाई 2026 गोरखपुर से रात 2 बजे रवाना, चौरीचौरा, देवरिया सदर, भटनी, सलेमपुर, बेल्थरा रोड, मऊ, जखनिया और औड़िहार होते हुए सुबह 7:15 बजे वाराणसी सिटी पहुंचेगी कुल 14 अनरिजर्व्ड कोच, सामान्य द्वितीय श्रेणी और शयनयान श्रेणी के 12 कोच, एसएलआर के 2 कोच 05152 आजमगढ़ से बलिया 1 से 3 जुलाई 2026 आजमगढ़ से शाम 7:30 बजे रवाना, सठियांव, मुहम्मदाबाद, खुरहट, मऊ, इंदारा, रतनपुरा, रसड़ा, चिलकहर और फेफना होते हुए रात 10 बजे बलिया पहुंचेगी कुल 17 अनरिजर्व्ड कोच, सामान्य द्वितीय श्रेणी और शयनयान श्रेणी के 15 कोच, एसएलआर के 2 कोच 05151 बलिया से आजमगढ़ 1 से 3 जुलाई 2026 बलिया से रात 10:15 बजे रवाना, फेफना, चिलकहर, रसड़ा, रतनपुरा, इंदारा, मऊ, खुरहट, मुहम्मदाबाद और सठियांव होते हुए रात 1:15 बजे आजमगढ़ पहुंचेगी कुल 17 अनरिजर्व्ड कोच, सामान्य द्वितीय श्रेणी और शयनयान श्रेणी के 15 कोच, एसएलआर के 2 कोच 05154 आजमगढ़ से बलिया 2 से 4 जुलाई 2026 आजमगढ़ से दोपहर 1 बजे रवाना, सठियांव, मुहम्मदाबाद, खुरहट, मऊ, इंदारा, रतनपुरा, रसड़ा, चिलकहर और फेफना होते हुए दोपहर 3:45 बजे बलिया पहुंचेगी कुल 17 अनरिजर्व्ड कोच, सामान्य द्वितीय श्रेणी और शयनयान श्रेणी के 15 कोच, एसएलआर के 2 कोच 05153 बलिया से आजमगढ़ 2 से 4 जुलाई 2026 बलिया से शाम 4:15 बजे रवाना, फेफना, चिलकहर, रसड़ा, रतनपुरा, इंदारा, मऊ, खुरहट, मुहम्मदाबाद और सठियांव होते हुए शाम 7 बजे आजमगढ़ पहुंचेगी कुल 17 अनरिजर्व्ड कोच, सामान्य द्वितीय श्रेणी और शयनयान श्रेणी के 15 कोच, एसएलआर के 2 कोच

18 नवंबर तक कैंसिल रहेगी ये ट्रेनें

दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन ने चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले राउरकेला-कांसबहाल-धारूआडीही स्टेशनों के बीच अप और डाउन लाइनों पर मेंटनेंस कार्य होने जा रहा है.

Big update for rail passengers! Due to infrastructure and development work in the Chakradharpur Railway Division, several train services will be affected from July to November. ❌ Some trains cancelled

Some diverted

Some short-terminated@serailwaykol pic.twitter.com/1dRFnyFLwv — Jharkhand Rail Users (@JharkhandRail) June 30, 2026

ये मेंटेनेंस कार्य 2 जुलाई से शुरू होकर आगामी 18 नवंबर 2026 तक चलेगा. इस मार्ग से जाने वाली लंबी दूरी की 12 एक्सप्रेस ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों में रद्द किया गया है.

ट्रेन का नाम रूट कैंसिल डेट 17005 हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस हैदराबाद से रक्सौल 02, 09, 16, 23, 30 जुलाई, 06, 13, 20, 27 अगस्त, 03, 10, 17, 24 सितंबर, 01, 08, 15, 22, 29 अक्टूबर, 05 और 12 नवंबर 17006 रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस रक्सौल से हैदराबाद 05, 12, 19, 26 जुलाई, 02, 09, 16, 23, 30 अगस्त, 06, 13, 20, 27 सितंबर, 04, 11, 18, 25 अक्टूबर, 01, 08 और 15 नवंबर 18109 और 18110 टाटानगर इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस टाटानगर से इतवारी और इतवारी से टाटानगर 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 जुलाई, 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 अगस्त, 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 सितंबर, 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30 अक्टूबर, 03, 06, 10, 13 और 17 नवंबर 18114 बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस बिलासपुर से टाटानगर 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 जुलाई, 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 अगस्त, 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 सितंबर, 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30 अक्टूबर, 02, 06, 09, 13, 16 नवंबर 18113 टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस टाटानगर से बिलासपुर 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 जुलाई, 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 अगस्त, 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 सितंबर, 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 अक्टूबर, 03, 07, 10, 14, 17 नवंबर 18601 और 18602 टाटानगर हटिया टाटानगर एक्सप्रेस टाटानगर से हटिया और हटिया से टाटानगर 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 जुलाई, 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 अगस्त, 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 सितंबर, 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 अक्टूबर, 03, 07, 10, 14, 17 नवंबर 22861 और 12872 हावड़ा कंटाबांजी हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस हावड़ा से कंटाबांजी और कंटाबांजी से हावड़ा 07, 14, 21, 28 जुलाई, 04, 11, 18, 25 अगस्त, 01, 08, 15, 22, 29 सितंबर, 06, 13, 20, 27 अक्टूबर, 03, 10, 17 नवंबर 18107 राउरकेला जगदलपुर एक्सप्रेस राउरकेला से जगदलपुर 07, 14, 21, 28 जुलाई, 04, 11, 18, 25 अगस्त, 01, 08, 15, 22, 29 सितंबर, 06, 13, 20, 27 अक्टूबर, 03, 10, 17 नवंबर 18108 जगदलपुर राउरकेला एक्सप्रेस जगदलपुर से राउरकेला 08, 15, 22, 29 जुलाई, 05, 12, 19, 26 अगस्त, 02, 09, 16, 23, 30 सितंबर, 07, 14, 21, 28 अक्टूबर, 04, 11, 18 नवंबर

शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी ये ट्रेनें

इस दौरान रेलवे ने दो एक्सप्रेस ट्रेनों को गंतव्य से पहले रोकने (Short Termination) और बीच के स्टेशन से शुरू करने (Short Origination) का निर्णय लिया है.

ट्रेन का नाम रूट इन तारीखों पर राउरकेला से आगे कैंसिल रहेगी 13288 आरा दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस आरा से राउरकेला तक चलेगी, राउरकेला से दुर्ग के बीच रद्द रहेगी 02, 09, 16, 23, 30 जुलाई, 06, 13, 20, 27 अगस्त, 03, 10, 17, 24 सितंबर, 01, 08, 15, 22, 29 अक्टूबर, 05 और 12 नवंबर 13287 दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस राउरकेला से आरा तक चलेगी, दुर्ग से राउरकेला के बीच रद्द रहेगी 03, 10, 17, 24, 31 जुलाई, 07, 14, 21, 28 अगस्त, 04, 11, 18, 25 सितंबर, 02, 09, 16, 23, 30 अक्टूबर, 06 और 13 नवंबर

दूसरे रूट से चलने वाली ट्रेनें

दक्षिण पूर्व रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के अनुसार, दो एक्सप्रेस ट्रेनों को बदले हुए मार्ग (Diverted Route) से चलाया जाएगा.

ट्रेन का नाम रूट इन तारीखों पर रहेगी कैंसिल 18478 योगनगरी ऋषिकेश पुरी उत्कल एक्सप्रेस झारसुगुड़ा रोड, संबलपुर सिटी और कटक के रास्ते पुरी जाएगी 02, 09, 16, 23, 30 जुलाई, 06, 13, 20, 27 अगस्त, 03, 10, 17, 24 सितंबर, 01, 08, 15, 22, 29 अक्टूबर, 05 और 12 नवंबर को झारसुगुड़ा से टाटानगर के बीच रद रहेगी 13288 आरा दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस कांड्रा, सिनी और चक्रधरपुर रेलखंड के रास्ते दुर्ग जाएगी 06, 13, 20, 27 जुलाई, 03, 10, 17, 24, 31 अगस्त, 07, 14, 21, 28 सितंबर, 05, 12, 19, 26 अक्टूबर, 02, 09 और 16 नवंबर

जाते-जाते बता दें कि इस ब्लॉक और ट्रेनों के रद्द होने के चलते पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को आगामी महीनों में अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई है.