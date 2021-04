Rohit Sardana Death News: टीवी जर्नलिस्ट रोहिता सरदाना (Journalist Rohit sardana) का शुक्रवार को निधन हो गया. उन्हें कुछ दिन पहले कोविड-19 (Coronavirus) की पुष्टि हुई थी, हालांकि वो इस बीमारी से धीरे-धीरे उबर रहे थे. सरदाना इंडिया टुडे ग्रुप (India Today Group) के टीवी चैनल आजतक (AajTak) के एग्जिक्यूटिव एडिटर और न्यूज एंकर थे. उनके परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटिंया और माता-पिता हैं. सीनियर जर्नलिस्ट के निधन प्रधानमंत्री से लेकर फिल्म और मीडिया जगत के दिग्गजों ने गहरा दुख जताया है.

पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने ट्वीट कहा- ‘रोहित सरदाना बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए. भारत की प्रगति के लिए ऊर्जा से भरपूर थे और भावुक थे. रोहित को बहुत लोगों द्वारा याद किया जाएगा. उनके निधन ने मीडिया जगत में एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ दिया है. उनके परिजनों, दोस्तों और चाहने वालों को सांत्वना.’

Rohit Sardana left us too soon. Full of energy, passionate about India’s progress and a kind hearted soul, Rohit will be missed by many people. His untimely demise has left a huge void in the media world. Condolences to his family, friends and admirers. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) April 30, 2021

वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई (Journalist Rajdeep Sardesai) ने ट्वीट कर कहा- रोहित और मेरे राजनीतिक विचार अलग थे मगर उनके साथ हमेशा बिना किसी विद्वेष के डिबेट करना अच्छा लगता था. हमने एक शो किया जो रात को तीन बजे खत्म हुआ. इसके बाद उन्होंने कहा- बॉस आज मजा आ गया. वो एक उत्साही एंकर थे. आरआईपी रोहित सरदाना.’

Rohit and I had differing political views but always enjoyed debating without any rancour. We did a show one night that finished at 3 am (think it was SC verdict on Karnataka) after which he said, ‘boss aaj maza aa gaya!’ He was a passionate anchor journalist. RIP Rohit Sardana. — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) April 30, 2021

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने एक ट्वीट में कहा, ‘आजतक के पत्रकार रोहित सरदाना के निधन के बारे में सुनकर दुखी और स्तब्ध हूं. रोहित मूलतः कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से है. इस बारे अक्सर रोहित से चर्चा होती. इस युवा आयु में यूं चले जाना…विश्वास नही होता. मेरी श्रद्धांजलि और परिवार को सवेंदनाएं.’

आज तक समूह के पत्रकार व ऐंकर @sardanarohit के निधन के समाचार से गहरा आघात लगा। यह अत्यंत दुःखदायी है। रोहित मूलतः कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से है। इस बारे अक्सर रोहित से चर्चा होती। इस युवा आयु में यूँ चले जाना… विश्वास नही होता। मेरी श्रद्धांजलि और परिवार को सवेंदनाएँ। pic.twitter.com/zMh6HvFfbs — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 30, 2021

कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल (Jaiveer Shergill) ने भी ट्वीट कर लिखा, ‘मेरे प्रिय मित्र रोहित सरदाना के निधन की खबर सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध हो गया हूं. पिछले रविवार को ही उनसे बात हुई थी और वह महान आत्माओं में शामिल रहेंगे. अभी भी यकीन नहीं हो रहा है. डिबेट के बाद हमारे बीच हुई गहरी बातचीत की मुझे हमेशा याद आएगी.’

Completely shocked on hearing the news about passing away of my dear friend @sardanarohit -spoke to him last Sunday and he was in great spirits!! Still can’t come to terms with this -will forever cherish our after debate conversations, rest in peace “bhaji” pic.twitter.com/BnYtQGJTuL — Jaiveer Shergill (@JaiveerShergill) April 30, 2021

इसी तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने ट्वीट कर कहा- ‘आपको याद किया जाएगा.’ उन्होंने इसके साथ एक वीडियो भी शेयर किया है.

बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने ट्वीट कहा कि रोहित सरदाना के परिवार और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना.

Deepest condolences to the family and loved ones of #RohitSardana – 🙏🏽🙏🏽 https://t.co/xyCNpEvrUi — Riteish Deshmukh (@Riteishd) April 30, 2021

पाकिस्तानी मूल तारेक फतेह (Tarek Fatah) ने भी सीनियर जर्नलिस्ट के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट कहा कि मेरे दोस्त भारतीय टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का हार्ट अटैक से निधन हो गया. वो कोविड-19 से उभर रहे थे. वो जीटीवी सीरीज तारेक फतह के प्रड्यूसर थे, जिसे मैंनो होस्ट किया था. अलविदा मेरे दोस्त…आप भारतीयों के दिलों में हमेशा रहेंगे.

My friend, Indian TV journalist #RohitSardana dies of heart attack after being diagnosed with #COVID19. He was also the producer of the hit ZeeTV series #FatahKaFatwa that I hosted. Om Shanti. Goodbye my friend, you will live forever in India’s hearts. https://t.co/rRpc4esQwK pic.twitter.com/OqIxNqNVXN — Tarek Fatah (@TarekFatah) April 30, 2021

मालूम हो कि रोहित सरदाना साल 2017 में जी न्यूज का साथ छोड़ने के बाद आजतक संग जुड़े थे. वह आजतक पर डिबेट शो ‘दंगल’ की मेजबानी करते थे. उन्हें साल 2018 में गणेश विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. वह टीवी न्यूज जर्नलिज्म के चर्चित चेहरों में से एक थे.