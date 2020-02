नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के अंतिम नतीजे घोषित होने के बाद आम आदमी पार्टी ने जानकारी दी है कि कल यानी बुधवार को उसके नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी. आप नेता गोपाल राय ने जानकारी देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक कल बुधवार पूर्वाराह्न साढ़े ग्यारह बजे मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के आवास पर होगी. राय ने बताया कि बैठक पूर्वाह्न 11 बजकर 30 मिनट पर शुरू होनी तय है और विधायक ‘‘आप’’ के विधायक दल का नेता चुनेंगे.

एक अन्य ‘‘आप’’ नेता ने बताया कि पार्टी मुख्यमंत्री पद के शपथग्रहण समारोह के लिए दो तारीखों – 14 फरवरी और 16 फरवरी- पर विचार कर रही है. उन्होंने बताया कि शपथग्रहण समारोह स्थल के लिए रामलीला मैदान पर विचार किया जा रहा है और भव्य कार्यक्रम की योजना है. हालांकि, आप नेता ने स्पष्ट किया कि शपथग्रहण समारोह स्थल के लिए अंतिम फैसला अभी किया जाना बाकी है.

उन्होंने बताया कि पार्टी विधायक दल का नेता चुनने के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल को इसकी जानकारी दी जाएगी जिसके बाद एक अधिसूचना जारी होगी.

बता दें कि चुनाव आयोग ने मंगलवार को हुई मतगणना के अंतिम नतीजे जारी कर दिए हैं. इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप को 62 सीटें और भाजपा को आठ सीटें मिली. वहीं कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई.

