नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है और जब भी इस पर कोई फैसला होगा इसकी घोषणा कर दी जाएगी. दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भाजपा सही समय पर सही फैसला लेती है और इस संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है.

लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के मजे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी. दरअसल नए साल के मौके पर सत्ताधीन आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा सा पोस्टर लगवाया है जिसमें वे बीजेपी के सभी सात मुख्यमंत्रियों को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं. दरअसल पोस्टर में दिख रहे ये वो बीजेपी नेता हैं जो दिल्ली में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं.

आम आदमी पार्टी (आप) ने एक पोस्टर की तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा, “दिल्ली बीजेपी के सभी सात मुख्यमंत्रियों गौतम गंभीर, मनोज तिवारी, विजय गोयल, हरदीप सिंह पुरी, हर्षवर्धन, विजेंद्र गुप्ता और परवेश सिंह को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ.”

A very Happy New Year to all 7 CM candidates of Delhi BJP @GautamGambhir, @ManojTiwariMP, @VijayGoelBJP, @HardeepSPuri, @drharshvardhan, @Gupta_vijender, @p_sahibsingh

But the question is who will contest against @ArvindKejriwal ? 😁 pic.twitter.com/Y13RSVpzu2

— AAP (@AamAadmiParty) January 2, 2020