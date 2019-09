नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी में पूरी तरह से जुटे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने बुधवार को दिल्ली में किरायेदार के तौर पर रहने वाले लोगों के लिए नई योजना की घोषणा की, जिसके तहत किरायेदार भी बिजली सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ‘मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजना’ की घोषणा करते हुए कहा कि अभी तक किरायेदारों को दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना का लाभ नहीं मिलता था, जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: Government has come up with a scheme for tenants ‘Mukhyamantri Kirayedaar Bijli Meter Yojna’ under which prepaid meters will be installed at rented accommodations, this is applicable for domestic use only. pic.twitter.com/S5btM0rHtD

— ANI (@ANI) September 25, 2019