नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने दिल्‍ली विधानसभा चुनाव 2020 (Delhi Assembly Elections 2020) के लिए सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची मंगलवार को घोषित कर दी. आप की राजनीतिक मामलों की समिति ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से, जबकि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ेंगे.

दिल्ली के डिप्टी सीएम और AAP नेता, मनीष सिसोदिया ने कहा, 46 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है, 15 मौजूदा विधायकों को बदल दिया गया है, जो 9 सीटें खाली थीं, उन्हें नए उम्मीदवारों को दे दिया गया है. पिछली बार आप ने 6 महिलाओं को टिकट दिया था, इस बार 8 महिलाओं को टिकट दिया गया है.

Important Announcement :

Aam Aadmi Party declares all 70 candidates for the upcoming Delhi election.

We congratulate all the candidates and wish them all the best to establish high levels of trust and integrity within their constituency.#AAPKeCandidates pic.twitter.com/mbby8Z2GCR

— AAP (@AamAadmiParty) January 14, 2020