नयी दिल्ली: भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को दावा किया कि आम आदमी पार्टी उपहास का विषय बन गई है. उन्होंने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए उसे इस शहर के लिए एक सकारात्मक दृष्टि रखने वाले नेतृत्व की जरूरत है.

Delhi: BJP Working President JP Nadda, former Union Minister Vijay Goel & Delhi BJP Chief Manoj Tiwari at the inaugural session of the State Working Committee. pic.twitter.com/4Q9Fn4Q7TY

— ANI (@ANI) June 29, 2019