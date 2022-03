दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की सरकार बन गई है. बुधवार को ‘आप’ नेता भगवंत मान (Bhagwant Maan) ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इन सबके बीच न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) को आम आदमी पार्टी (AAP) राज्यसभा भेज सकती है. इसके साथ-साथ टर्बनेटर के नाम से मशहूर हरभजन को खेल विश्वविद्यालय (Sports University) की कमान भी सौंपी जा सकती है. सूत्रों के अनुसार, आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब से द्विवार्षिक चुनाव में पूर्व ‘टर्बनेटर’ हरभजन को राज्यसभा भेज सकती है. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Maan) ने जालंधर में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का वादा किया है.Also Read - IPL 2022: Lasith Malinga ने झटके सर्वाधिक विकेट, टॉप-5 में तीन भारतीय

Congratulations to @AamAadmiParty and My friend #BhagwantMann on Becoming our New Chief minister .. great to hear that he will be taking oath as the new CM in Bhagat Singh's village Khatkarkalan, 🙏 what a picture…this is a proud moment for Mata ji 🙏🙏 pic.twitter.com/k46DNr6Pjz

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 10, 2022