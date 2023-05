AAP सांसद संजय सिंह के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, आप नेता ने कहा- 'न कभी न झुकूंगा, न रूकूंगा'

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का आरोप है कि उनके सहयोगियों अजीत त्यागी, विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की जा रही है. संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने मोदी सरकार और ईडी की तानाशाही को पूरे देश के सामने उजागर किया. उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. संजय सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर कथित शराब घोटाले में आप नेताओं को फंसाया जा रहा है. जब उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो ईडी उनके सहयोगी अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के ठिकानों पर आज सुबह से छापेमारी कर रही है.

संजय सिंह ने कहा कि ईडी ने उनसे माफी मांगी. जब कुछ नहीं मिला तो उनके सहयोगियों को निशाना बनाया जा रहा है. आप सांसद ने कहा कि मैं ईडी और मोदी सरकार को बताना चाहता हूं आपको जो हथकंडे अपनाना हो अपना लो.मैं तुम्हारे सामने न झुकुंगा, न रुकुंगा और न ही वे किसी प्रकार का समझौता करने वाले नहीं हैं. हम आपसे लड़ेंगे. ईडी का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है पूरे देश के सामने उजागर करके रहूंगा चाहे इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक क्यों न जाना पड़े.