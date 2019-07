नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुक्रवार को बजट पेश करने से पहले पारंपरिक लाल रंग के ब्रीफकेस के बजाय लाल रंग के कपड़े में लिपटे बजट दस्तावेज के साथ देखा गया. कपड़े के ऊपर अशोक स्तंभ बना था. मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यम ने कहा कि यह पश्चिमी प्रथा की गुलामी का प्रस्थान है. प्रत्येक भारतीय व्यापारी अपने व्यापार का हिसाब रखने के लिए पारंपरिक रूप से बहीखाता रखता है, यह लाल कपड़ा उसका प्रतीक है.

सीतारमण को लाल रंग के कपड़े में लिपटे बजट के दस्तावेज लाते हुए देखा गया था जो पीले और लाल धागे से बंधा हुआ था. इससे पहले सभी वित्तमंत्रियों को लाल रंग के सूटकेस में बजट पेश करते हुए देखा गया था. वे नरेंद्र मोदी 2.0 का पहला पूर्ण बजट पेश कर रही हैं.

Union Budget 2019 live Update: वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू, कहा- आर्थिक सुधारों में अब और तेजी आएगी

बजट भाषण की शुरुआत करते हुए निर्माल सीतारमण ने कहा कि हालिया लोकसभा चुनाव नया भारत के लिए था. इस साल अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, लक्ष्य पाने के लिए जनभागीदारी जरूरी है, चाणक्य नीति आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक. वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण का बजट भाषण सुनने के लिए उनके माता-पिता भी संसद भवन पहुंचे हैं.

#WATCH Delhi: Parents of Finance Minister Nirmala Sitharaman – Savitri and Narayanan Sitharaman – arrive at the Parliament. She will present her maiden Budget at 11 AM in Lok Sabha. #Budget2019 pic.twitter.com/Wp3INz7ifN

— ANI (@ANI) July 5, 2019