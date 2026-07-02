क्या होता है स्पेशल मैरिज एक्ट? आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी के साथ इस कानून की क्यों हो रही है चर्चा । Explained

Special Marriage Act: आमिर खान और गौरी स्प्रैट स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करेंगे. इस कानून के नियम, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, जरूरी शर्तें और इसके तहत कौन से अधिकार मिलते हैं...

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 2, 2026, 11:31 PM IST
Special Marriage Act
Special Marriage Act (Image: AI)
  • आमिर खान करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी
  • बिना धर्म बदले शादी का कानूनी रास्ता आसान
  • तीन गवाहों की मौजूदगी में होगा रजिस्ट्रेशन पूरा
  • शादी के बाद मिलेंगे पूरे कानूनी अधिकार सभी

Aamir Khan Gauri Spratt Marriage: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. 5 जुलाई को वह अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी करने जा रहे हैं. इस बार दोनों अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कराएंगे. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर यह कानून क्या है और आम शादी से यह कितना अलग होता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं.

आमिर खान करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी

आमिर खान और गौरी स्प्रैट परिवार के कुछ करीबी लोगों की मौजूदगी में सादगी से शादी करेंगे. इसके बाद दोनों स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे. बताया जा रहा है कि इस मौके पर कोई बड़ा बॉलीवुड समारोह नहीं होगा. आमिर और गौरी लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं और पिछले कुछ समय से उनका रिश्ता चर्चा में है. अब दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं.

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क्या होता है स्पेशल मैरिज एक्ट?

स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 भारत का एक कानून है, जिसके तहत कोई भी दो बालिग बिना धर्म बदले शादी कर सकते हैं. यह कानून अलग-अलग धर्म, जाति या समुदाय के लोगों के लिए भी लागू होता है. इसमें शादी किसी धार्मिक रस्म के बजाय कानून के तहत रजिस्टर होती है. यही वजह है कि कई लोग अपनी पसंद से शादी करने के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं. शादी के बाद पति-पत्नी को कानूनी मान्यता और सभी जरूरी अधिकार मिलते हैं.

इस कानून के तहत कौन कर सकता है शादी?

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं. लड़के की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए. दोनों की शादी अपनी मर्जी से होनी चाहिए और उस समय किसी का भी दूसरा जीवनसाथी जीवित नहीं होना चाहिए. दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ हों और शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार हों. अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो दोनों इस कानून के तहत शादी कर सकते हैं.

शादी से पहले पूरी करनी होती है यह प्रक्रिया

इस कानून के तहत शादी करने से पहले जोड़े को मैरिज ऑफिसर के पास लिखित आवेदन देना होता है. यह आवेदन शादी से कम से कम 30 दिन पहले देना जरूरी होता है. इस दौरान अगर किसी को कानूनी आधार पर कोई आपत्ति हो तो वह अपनी बात रख सकता है. 30 दिन पूरे होने के बाद, अगर कोई वैध आपत्ति नहीं आती, तो शादी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है. इसके लिए तीन गवाहों की मौजूदगी भी जरूरी होती है.

शादी के बाद मिलते हैं कानूनी अधिकार

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर हुई शादी को पूरी कानूनी मान्यता मिलती है. पति-पत्नी को संपत्ति, उत्तराधिकार और दूसरे कानूनी अधिकार मिलते हैं. अगर भविष्य में किसी वजह से दोनों अलग होना चाहें, तो इसी कानून के तहत तलाक की प्रक्रिया भी पूरी की जाती है. इस कानून में दोनों पक्षों के अधिकारों का ध्यान रखा जाता है ताकि किसी के साथ गलत न हो.

किन वजहों से लिया जा सकता है तलाक?

अगर शादी के बाद रिश्ता नहीं चल पाता, तो इस कानून के तहत तलाक भी लिया जा सकता है. इसके लिए कुछ तय आधार हैं.

  • दोनों की आपसी सहमति
  • क्रूर व्यवहार
  • लंबे समय तक छोड़ देना
  • मानसिक बीमारी
  • धर्म परिवर्तन

स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों है खास?

आज के समय में कई लोग अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं. ऐसे लोगों के लिए यह कानून एक आसान और कानूनी रास्ता देता है.

  • अलग-अलग धर्म के लोग बिना धर्म बदले शादी कर सकते हैं.
  •  शादी को पूरी कानूनी मान्यता मिलती है.
  • धार्मिक रस्में जरूरी नहीं होतीं.
  • तीन गवाहों की मौजूदगी में शादी रजिस्टर होती है.
  • पति-पत्नी को बराबर कानूनी अधिकार मिलते हैं.
  •  जरूरत पड़ने पर कानून के तहत तलाक भी लिया जा सकता है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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