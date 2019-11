नई दिल्ली: क्रिकेटर से सांसद बने गौतम गंभीर इस समय सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं. दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति बनी हुई है लेकिन दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर इस समय इंदौर में पोहा-जलेबी खा रहे हैं. गौतम गंभीर स्टार स्पोर्ट्स के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच इंदौर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में कमेंट्री कर रहे हैं. इस दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स और कमेंटेटर्स वीवीएस लक्ष्मण ने एक फोटो शेयर की जिसमें वे गौतम गंभीर के साथ इंदौरी में जलेबी-पोहे के मजा ले रहे हैं. फोटो आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग गौतम गंभीर को जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

इसके अलावा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भी गौतम गंभीर को आड़े हाथों लिया. आप ने गौतम गंभीर का इंदौर में पोहा-जलेबी खाते हुए फोटो शेयर कर जमकर तंज कसा. दरअसल दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर संसदीय समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में पर्यावरण मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं नगर निगमों के आयुक्त शामिल नहीं हुए. खबरों की मानें तो बैठक में मौजूद शहरी विकास मामलों की संसद की स्थायी समिति के सदस्य अफसरों की गैर हाजिरी से खफा दिखे और इस मुद्दे को अध्यक्ष के समक्ष उठाने की योजना बना रहे हैं.

गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद हैं लेकिन वे भी इस संसदीय समिति की बैठक में शामिल नहीं हुए जिस पर आप ने ट्वीट कर लिखा- “दिल्ली का दम घुट रहा है और गौतम गंभीर इंदौर में एंजॉय कर रहे हैं. सांसद को दिल्ली आना चाहिए और प्रदूषण पर मीटिंग्स अटेंड करनी चाहिए जो कि रद्द कर दी गई क्योंकि कोई भी अधिकारी एमसीडी, डीडीए, पर्यावरण मंत्रालय और दिल्ली के सांसद मीटिंग में नहीं आए.”

Delhi is choking & @GautamGambhir is busy enjoying in Indore.

The MP should come to Delhi and ATTEND MEETINGS on AIR POLLUTION which was cancelled because

❌MCD

❌DDA

❌Environment Ministry

❌MP’s of Delhi

none of the officials SHOWED UP!#ShameOnGautamGambhir https://t.co/A1yDLyYZ7v pic.twitter.com/feowi4q5xX

— AAP (@AamAadmiParty) November 15, 2019