AAP And BJP Mla’s From Bihar In Delhi Aseembly Election 2020: दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं. आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में 62 सीटें मिली हैं. वहीं भाजपा को 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा है. दिल्ली चुनावों में भोजपुरी बेल्ट का खासा ध्यान रखा गया था. पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के वोटरों की संख्या दिल्ली में काफी तादाद में है. ऐसे में सभी पार्टियों ने भोजपुरी भाषियों को टिकट बांटी. टिकट देने में किसी भी पार्टी ने कोताही नहीं बरती. इसका नतीजा यह हुआ कि इस चुनाव में बिहार के रहने वाले कुल 8 विधायक जीते हैं. अब ये विधायक दिल्ली विधानसभा में अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे. यह 8 विधायक भाजपा और आप दोनों ही पार्टियों से जीते हैं.

अगर लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से अभय वर्मा ने चुनाव जीता है. अभय वर्मा भाजपा के 8 विधायकों में से इकलौते विधायक हैं जो बिहार से हैं. अभय वर्मा बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं. अभय का परिवार दरभंगा में ही रहता है. किराड़ी विधानसभा से ऋतुराज गोविंद ने दूसरी बार जीत दर्ज की है. ऋतुराज समस्तीपुर जिले के चकदौलत गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हरियाणा से पूरी है. जनकपुरी सीट की अगर बात करें तो यहां से राजेश ऋषि विधायक बने हैं जो पटना के रहने वाले हैं. वहीं संगम बिहार से विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिनेश मोहनिया ने जीत दर्ज की है. दिनेश बिहार के कैमूर के रहने वाले हैं.

अब बात करते हैं बुराड़ी विधानसभा सीट की. यहां से आम आदमी पार्टी के संजीव झा को विधायक चुना गया है. संजीव मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं. शालीमार बाग से वंदना कुमारी ने आम आदमी पार्टी की टिकट पर जीत दर्ज की है. वंदना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली हैं. बता दें कि यह वंदना की तीसरी जीत है. वंदना विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं. मालवीय नगर से आप विधायक सोमनाथ भारती ने तीसरी बार जीत दर्ज की है. सोमनाथ भारती बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई हिसुआ हाईस्कूल से की है. द्वारिका से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विनय मिश्रा मधुबनी जिले के सिरियापुर के रहने वाले हैं. वह पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के बेटे हैं. विनय का यह पहला चुनाव है.