'आपको ही बनाना चाहिए शिक्षा मंत्री...' सोनम वांगचुक से मिलकर बोले अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि अगर असल में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना है, तो सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 16, 2026, 10:11 PM IST
'आपको ही बनाना चाहिए शिक्षा मंत्री...' सोनम वांगचुक से मिलकर बोले अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने जंतर-मंतर पहुंचकर भूख हड़ताल कर रहे. (PTI)
  • जंतर-मंतर पर CJP 20 जून से कर रही प्रदर्शन
  • वांगचुक CJP के प्रदर्शन में हुए हैं शामिल
  • 19 दिन भूखा रहने से 9 किलो घट गया वजन
  • लद्दाख के लिए भी भूख हड़ताल कर चुके हैं वांगचुक

लद्दाख के मशहूर इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक NEET पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल पर हैं. वो कॉकरोच जनता पार्टी (KJP) के बैनर तले दिल्ली के जंतर-मंतर में अनशन कर रहे हैं. उनकी मांग एक ही है- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा. फिलहाल सरकार की तरफ से कोई भी वांगचुक से मिलने नहीं पहुंचा है. इस बीच गुरुवार (16 जुलाई) को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व CM अरविंद केजरीवाल सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे. केजरीवाल ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, जंतर-मंतर पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा, “देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं. परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियां हैं. मूल्यांकन प्रणाली में भी खामियां हैं. जब NEET का पेपर लीक हुआ था, तब 20 छात्रों ने खुदकुशी कर ली थी. सरकार ने यह भरोसा दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा. इसके बाद भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए.” केजरीवाल ने कहा कि CBSC की मूल्यांकन व्यवस्था पर भी सवाल उठे, लेकिन जिस एजेंसी पर आरोप लगे, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई.”

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अरविंद केजरीवाल ने कहा, “ऐसा लगता है कि सरकार अहंकार में डूबी हुई है. मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि युवाओं की आवाज सुन लीजिए, नहीं तो यही युवा 2029 में आपको सत्ता से बाहर कर देंगे.”

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केजरीवाल ने PM मोदी से की अपील

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि अगर असल में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना है, तो सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, “मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि सोनम वांगचुक शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव कर देंगे.”

दिल्ली हाईकोर्ट ने रोजाना मेडिकल जांच के दिए आदेश

इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता जताई है. कोर्ट ने
गुरुवार को कहा कि हर नागरिक की जान कीमती है. उसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच कराने और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज कराने के निर्देश दिए हैं.

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे वांगचुक?

हाल के समय में धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी और पेपर लीक की कई घटनाएं हुईं. 2026 में NEET पेपर लीक को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर आई. इसके बाद CBSE बोर्ड की कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी का मामला सामने आया. उससे पहले UGC की इक्विटी गाइडलाइन्स को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए. इसके चलते केंद्र सरकार को बार-बार आलोचना का सामना करना पड़ा. देशभर में एजुकेशन सिस्टम और पेपर लीक को लेकर छात्रों का आक्रोश देखा गया. इसलिए वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं.

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9 किलो घट चुका वजन

रिपोर्ट के मुताबिक, सोनम वांगचुक का वजन भूख-हड़ताल से पहले 65.9 किलो था. 19 दिन बाद 16 जुलाई तक उनका वजन 9 किलो घटकर 56.9 हो गया है. केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकारी डॉक्टर वांगचुक की हेल्थ पर नजर रखे हुए हैं.

वांगचुक पर बन चुकी है फिल्म

वांगचुक मुख्य रूप से ‘आइस स्तूप’ (Ice Stupa) के अविष्कार और बॉलीवुड फिल्म ‘3 इडियट्स’ के मुख्य किरदार रैंचो को लिए जाने जाते हैं. रैंचो का किरदार आमिर खान ने निभाया था. ये फिल्म वांगचुक की जिंदगी के कुछ हिस्सों और उनके काम से प्रेरित थी.

CJP का प्रदर्शन का 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके और कार्यकर्ता NEET पेपर लीक के विरोध में 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. CJP चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से करने के बाद बनी थी. वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. सोनम वांगचुक भी उनके आंदोलन में शामिल हुए हैं. CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार जवाबदेही से बच रही है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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