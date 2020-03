नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के सिलसिले में आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के भाई को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों ने बताया कि हुसैन के भाई शाह आलम को दिल्ली पुलिस की अपराधा शाखा ने गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि आलम को ठिकाना मुहैया कराने के आरोप में तीन और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है.

उल्लेखनीय है कि संशोधित नागरिकता कानून को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान खुफिया विभाग के कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के आरोप में आत्मसर्पण करने की अर्जी अदालत में खारिज होने के बाद पुलिस ने गुरुवार को हुसैन को गिरफ्तार किया था.

Shah Alam, brother of the suspended AAP Councilor Tahir Hussain (accused in Intelligence Bureau Officer Ankit Sharma murder case) has now been arrested by the Delhi Police Crime Branch. Three other people who had given shelter to Shah Alam have also been arrested. https://t.co/5XjdiQacMN

