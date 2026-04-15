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ED रेड पर सियासी घमासान, AAP का बड़ा आरोप, क्या राघव चड्ढा बने 'अंदरूनी खेल' का चेहरा?

पंजाब में ED छापे को लेकर AAP ने राघव चड्ढा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी का दावा है कि राजनीतिक वजहों से कार्रवाई हुई, जबकि Z+ सुरक्षा मिलने को भी इस पूरे घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है.

Published date india.com Published: April 15, 2026 9:46 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
ED रेड पर सियासी घमासान, AAP का बड़ा आरोप, क्या राघव चड्ढा बने 'अंदरूनी खेल' का चेहरा?

AAP ED Raid Controversy: पंजाब की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जहां आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने ही सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chaddha) को लेकर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं. मामला AAP सांसद डॉ. अशोक मित्तल (Ashok Mittal) के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी से जुड़ा है, जिसे लेकर पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

अनुराग ढांडा का दावा है कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे राघव चड्ढा की भूमिका हो सकती है. उन्होंने कहा कि यह केवल एक सामान्य जांच नहीं, बल्कि एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है. ढांडा के मुताबिक, हाल ही में राघव चड्ढा की मुलाकात भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से हुई थी और उसी दौरान अशोक मित्तल के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आई.

राजनीतिक बदलाव

इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बनाता है हालिया राजनीतिक बदलाव. कुछ समय पहले ही डॉ. अशोक मित्तल को राज्यसभा में AAP का उपनेता बनाया गया, जो पहले राघव चड्ढा के पास था. इस बदलाव के बाद पार्टी के अंदर असंतोष की चर्चा भी सामने आई थी. ऐसे में ढांडा ने सवाल उठाया कि क्या यह महज संयोग है कि पद परिवर्तन के तुरंत बाद ED की रेड हो गई?

इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से राघव चड्ढा को Z+ सुरक्षा देने को भी AAP ने सवालों के घेरे में खड़ा किया है. ढांडा का कहना है कि यह कोई साधारण फैसला नहीं, बल्कि एक प्रयोग है, जिसके जरिए राजनीतिक समीकरण साधे जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सुरक्षा इसलिए दी गई है ताकि जरूरत पड़ने पर राघव चड्ढा का इस्तेमाल किया जा सके.

AAP की ओर से यह भी कहा गया कि भाजपा पंजाब में चुनावी तैयारियां तेज कर रही है और ED की कार्रवाई उसी रणनीति का हिस्सा है। ढांडा के मुताबिक, जहां-जहां विपक्ष की सरकार होती है, वहां पहले जांच एजेंसियों की कार्रवाई होती है और उसके बाद चुनावी अभियान को आगे बढ़ाया जाता है.

हालांकि, इन आरोपों पर अभी तक राघव चड्ढा या भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में यह मामला पूरी तरह राजनीतिक बयानबाजी के स्तर पर बना हुआ है. लेकिन इससे यह जरूर साफ हो गया है कि आने वाले समय में पंजाब की राजनीति और ज्यादा गर्माने वाली है.

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AAP ने दी सफाई

AAP ने ये भी साफ किया कि पार्टी ऐसे दबावों से डरने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता पहले भी जांच और जेल का सामना कर चुके हैं और आगे भी सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे. ये बयान सीधे तौर पर पार्टी के प्रमुख नेताओं के संघर्ष की ओर इशारा करता है.

इस पूरे विवाद ने न केवल पंजाब बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल मचा दी है. अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले में कोई ठोस सबूत सामने आते हैं या यह सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा. फिलहाल, यह मुद्दा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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